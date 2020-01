Inria et Nomadic Labs s’associent pour développer un programme de recherche sur la technologie blockchain

Inria et Nomadic Labs s’associent pour développer un programme de recherche sur la technologie blockchain

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Inria, l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et Nomadic Labs, laboratoire de recherche et de développement de la blockchain Tezos, dévoilent leur accord-cadre de recherche partenariale. Cet accord finance déjà quatre actions de recherche et les travaux de plus de dix chercheurs et deux ingénieurs.

Un comité́ conjoint de pilotage scientifique du programme, est, dans le cadre de cet accord, chargé de sélectionner des actions de recherche dont l’objectif est de renforcer et développer les bases de la technologie Tezos, et de ses applications. S’inscrivant pleinement dans la stratégie de recherche du projet Tezos, l’ensemble des résultats scientifiques et logiciels produits dans ce cadre seront librement accessibles, et contribueront ainsi à renforcer l’impact de la recherche française sur les technologies logicielles en général et blockchain en particulier.

Les liens entre Inria et Nomadic Labs sont historiques. Le langage de programmation OCaml, qui est utilisé dans une implémentation du protocole Tezos et les techniques de certification de programmes, comme l’assistant de preuves Coq qui apportent fiabilité et sécurité à Tezos et à ses smart contracts, sont directement issus de plusieurs décennies de recherches au cœur des équipes-projets d’Inria. Inria a également une grande expertise dans de nombreux autres domaines utiles à Tezos, comme la programmation distribuée, la cryptographie et plus généralement la cybersécurité.

À ce jour, ce sont déjà quatre actions de recherche et plus de dix chercheurs qui sont financés par le biais de cet accord-cadre.