Inria et Dassault Systèmes annoncent une Alliance Stratégique pour une Plateforme Européenne de Confiance Numérique

février 2022 par Marc Jacob

Dassault Systèmes et Inria annoncent une alliance stratégique pour la souveraineté numérique européenne. L’institut de recherche de rang mondial sur le numérique et le champion mondial des univers virtuels pour l’innovation durable ont décidé de construire une feuille de route de recherche technologique et affirment ainsi leur ambition dans la création de technologies de rupture à long terme en France et en Europe.

Inria et Dassault Systèmes ont identifié deux grands défis à relever dans le cadre de cette feuille de route : les jumeaux numériques pour la santé, au service des patients, des hôpitaux et du système de soins ; l’évolution des technologies liées à la cybersécurité au service de la confiance numérique.

Par ailleurs, et grâce à cette l’alliance, Inria et Dassault Systèmes comptent contribuer activement au développement des écosystèmes européens et nationaux autour de ces deux domaines, via des projets publics-privés ambitieux ainsi qu’au travers de l’innovation ouverte en lien notamment avec les initiatives Campus Cyber et PariSantéCampus.

Aujourd’hui nos sociétés sont entrées dans l’économie de l’expérience, avec une virtualisation accélérée du monde. De nouveaux services sont accessibles pour les citoyens, notamment dans le domaine de la santé, supposant un nouveau cadre de confiance autour des technologies. L’Europe et la France disposent de capacités technologiques décisives dans ce contexte, permettant de maintenir et développer une offre industrielle souveraine et une excellence scientifique au premier rang mondial. L’objectif est d’apporter à tous de nouvelles solutions expérientielles fondées sur le plus haut niveau de confiance et le meilleur service.

Cette alliance repose sur une collaboration dans la durée construite entre Inria et Dassault Systèmes depuis 20 ans. Ces travaux conjoints ont déjà conduit à des résultats tangibles qui constituent une fondation robuste pour engager aujourd’hui une nouvelle étape de coopération. Inria et Dassault Systèmes ont conduit de nombreuses thèses en cotutelle. Ils ont créé, conjointement avec l’Académie des Sciences, le prix de l’innovation Inria-Académie des sciences-Dassault Systèmes. Inria et Dassault Systèmes ont également pris part à des consortia de premier plan sur le sujet de la santé numérique, avec notamment le projet BioIntelligence. Plusieurs startups, issues de la politique volontariste d’Inria pour l’entrepreneuriat technologique, comme Distène ou Argosim, ont rejoint Dassault Systèmes. Dans le cadre de la réponse à la pandémie ils ont œuvré, conjointement avec d’autres partenaires, à la création de l’application mobile de « contact tracing », TousAntiCovid, en appui de la gestion de la crise par la Direction générale de la santé.