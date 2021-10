Innodisk annonce les disques SSD PCIe 4.0 d destinés à la 5G et à l’AIoT

Innodisk annonce les disques SSD PCIe 4.0 d destinés à la 5G et à l’AIoT

octobre 2021 par Marc Jacob

La 5G et l’AIoT ont besoin de plus de vitesse et de plus de capacité, et le PCIe 4.0 est à la hauteur, en doublant la vitesse du PCIe 3.0 et en offrant le gain de performances nécessaire pour suivre le rythme de l’innovation et des tendances industrielles. Outre la vitesse et la capacité, une plage de températures opérationnelle étendue est également cruciale.

Les produits grand public ne sont pas assez résistants pour supporter les températures extrêmes des environnements extérieurs ou industriels. C’est pourquoi Innodisk présente les premiers disques SSD PCIe 4.0 de qualité industrielle, capables de supporter ces conditions difficiles. Ces gammes PCIe 4.0 portent la capacité maximale à 4 To, doublent la bande passante et offrent une vitesse de transfert de 16 GT/s, soit le double de celle du PCIe Gen3. Bien que la troisième génération de PCIe n’ait offert que de modestes gains de vitesse par rapport au populaire SATA III pour les applications de stockage, elle a apporté les avantages très appréciés d’une compatibilité montante et descendante. La norme PCIe 4.0 conserve cette précieuse compatibilité, tout en apportant une amélioration notable en termes de vitesse.

La série de SSD NVMe PCIe Gen4x4 de qualité industrielle récemment annoncée fait appel à la technologie TLC 3D à 112 couches, fonctionne dans une plage de température allant de -40°C à +85°C, prend en charge le chiffrement AES-256, et est conforme à la norme TCG OPAL 2.0.

Cette nouvelle série fait aussi appel à la technologie NVMe, qui offre l’augmentation de performances attendue, ainsi que d’autres avancées technologiques. Une innovation notable est la technologie « Namespace », qui assure un meilleur rendement en lecture et en écriture, ainsi qu’une durée de vie plus longue aux SSD.

En tant que fournisseur No 1 mondial de SSD de qualité industrielle, Innodisk met à profit ses capacités industrielles et prévoit de mettre en oeuvre la technologie Namespace sur ses futures versions, afin d’améliorer encore ses solutions de qualité industrielle. La qualité industrielle est importante pour une utilisation en extérieur, ce qui est de plus en plus courant avec les infrastructures 5G à haute densité, et également critique pour une utilisation industrielle, où les températures peuvent être extrêmes. Parmi les applications spécifiques, citons les lampadaires intelligents, la 5G millimétrique, les caméras d’inspection de sécurité, et l’hébergement internet 5G.

Le PCIe 4.0 est une technologie relativement nouvelle, les intégrateurs systèmes et les experts du secteur gardent un oeil sur les développements futurs, ce qui est favorable à une entrée précoce sur cette technologie. Pour répondre à ces demandes, Innodisk propose les SSD PCIe Gen4x4 suivants, dont la distribution est prévue en octobre 2021, et dont l’approvisionnement sera stable à long terme :

• M.2 2280 4TE (256 Go à 2 To)

• M.2 2280 4TG-P (256 Go à 2 To)

• M.2 2280 4TG2-P (128 Go à 4 To)