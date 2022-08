Innodisk annonce le lancement de SSD destinés au marché de l’Edge AI

août 2022 par Marc Jacob

Innodisk lance la nouvelle gamme suivante de produits SSD destinés à l’Edge computing : 2.5” SATA 3TS6-P, 3TS9-P et M.2 (P80) 4TS2-P. Ces nouveaux SSD destinés au marché de l’Edge AI présentent une latence faible, un DWPD (drive writes per day) élevé et de grandes capacités. Par ailleurs, ils incluent les technologies iCell et AES qui offrent une protection contre la perte et la violation des données. Avec ces nouveaux produits, Innodisk cible les commerces connectés, les villes connectées, la gestion connectée de flottes de véhicules ou encore les applications utilisant des serveurs de stockage NAS.

En effet, cette nouvelle gamme offre une vitesse élevée, une fiabilité et une qualité industrielle de haut niveau ; ce qui correspond aux besoins croissants du marché. D’après des études, le marché de l’Edge data devrait atteindre un taux de croissance annuel de 24.58% entre 2020 et 2028. Avec le développement rapide de l’intelligence artificielle (AI), des objets connectés (IoT) et de la 5G, l’utilisation des données est passée du Cloud aux applications Edge, accroissant ainsi la demande de serveurs Edge et de centre de données Edge. Innodisk est prêt à déployer ses solutions pour le marché des serveurs Edge et ainsi, à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

Les SSD destinés à l’Edge AI et équipant des serveurs Edge doivent pouvoir traiter les données très rapidement à la source au lieu de renvoyer toutes les données vers un centre de données principal distant ; permettant ainsi de réduire la latence et de diminuer les coûts. A titre d’exemples, les feux tricolores connectés et les unités de surveillance du réseau routier reposent sur un SSD pour leur permettre une lecture/écriture rapide des données, mais aussi leur fournir une grande capacité et une faible latence afin de pouvoir traiter les données en temps réel ; et il en va de même pour les centres de données Edge. Avec cette série atteignant 6.4TB, ces nouveaux SSD vont certainement révolutionner le marché du stockage à l’heure du Edge et améliorer les expériences pour les utilisateurs finaux.