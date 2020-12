Ingram Micro décerne le titre de fournisseur de l’année à Tenable

décembre 2020 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. annonce avoir été désignée comme fournisseur de l’année dans la catégorie « Networking & Security Divisional Award » par Ingram Micro Inc., le plus grand distributeur au monde de produits technologiques. Ces récompenses annuelles honorent des dizaines de fournisseurs de technologies pour leur engagement exceptionnel et leur éthique du travail, ainsi que pour leur dévouement inébranlable à se développer ensemble de manière plus rentable.

L’investissement et l’engagement de Tenable dans la communauté des distributeurs sont fondamentaux pour sa stratégie globale de mise sur le marché. Le programme partenaires Tenable Assure associe les solutions de gestion des vulnérabilités basées sur les risques, leaders du secteur, à des distributeurs, des revendeurs et des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) de classe mondiale pour aider leurs clients communs à sécuriser leurs environnements IT et OT extrêmement dynamiques. À mesure que Tenable renforcera sa position de leader dans le domaine de la cybersécurité, les partenariats stratégiques de distribution comme ceux conclus avec Ingram Micro resteront une priorité absolue.

Ingram Micro a évalué les fournisseurs dans plus d’une vingtaine de catégories de technologies de pointe, notamment les technologies du cloud, les technologies destinées aux entreprises et aux consommateurs, les solutions avancées et les marchés mondiaux. Les partenaires primés ont été choisis sur la base de divers critères et indicateurs de performance clés, notamment la collaboration, le marketing et les ventes.