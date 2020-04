Ingénieur cybersécurité

avril 2020 par Elite Cyber Group

Conception et déploiement d'architectures de sécurité

Mise au point et déploiement de procédures de durcissement selon de hauts standards

Tests d'intrusion applicatifs

Suivi et mise en œuvre de plan d'actions issues d'audits externes (notamment des audits techniques)

Réponse aux incidents de sécurité et optimisation des workflows

Veille technologique sur les techniques, menaces et vulnérabilités actuelles

Audit organisationnel de sécurité et suivi de la sécurité opérationnelle des projets

Analyse et cartographie des risques

Reporting SSI à destination du Directeur Risque et Sécurité de l'information

Animation de sessions de formations et de sensibilisation à la cybersécurité auprès des collaborateurs

Mise en œuvre des Plan d'Assurance Sécurité sur les projets

Assurer la conformité des systèmes d'informations et des traitements à la politique de sécurité interne

Diplômé d'une école d'ingénieur ou d'une formation Bac +5

5 ans d'expérience en cybersécurité

Capacité de Vulgarisation technique

Proactif

Connaissance approfondie des systèmes Windows et Linux

Maîtrise des techniques d'intrusion et de corruption des SI

Maîtrise des protocoles réseaux

Maintien en condition opérationnelle des équipements

Connaissances de langages de développement (Python, Perl, C, …)

Environnement Office 365

Equipements de sécurité:

Firewall



Web Application Firewall (WAF)



Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS)

SIEM (Elastic Search, Logstash , Kibana)

OWASP top ten & Outils de tests de sécurité (Ethical Hacking)

ITIL V4 / ISO 27001

SDLC (Systems Development Life Cycle)

Public Key Infrastructure et mécanismes cryptographiques

IPSec

HTTP / SSL

MDM (Mobile Device Management)

Niveau d'anglais : Courant

Notre client se positionne comme acteur majeur dans le secteur de la métallurgie, possédant actuellement plus de 3 000 collaborateurs en Europe et à l'international.Cette création de poste rejoint la décision de mise en place de bonne pratiques cyber au sein de la société afin de faire face aux problématiques de sécurité évoluant quotidiennement.Poste : Ingénieur CybersécuritéVous serez rattaché au Directeur Risque et Sécurité de l'Information groupe et travaillerez étroitement avec les équipes infrastructure déjà en place.Afin d'assurer la protection de leur système d'informations vous interviendrez aussi bien sur des missions techniques et organisationnelles.TechniqueFonctionnelProfil :Compétences Requises

Salaire : 50 000

Date annonce : 06/04/2020

Date de debut : 06/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...