Ingénieur Systèmes - Lead Produit

mars 2022 par Elite Cyber Group

Vous avez minimum 3 ans d'expériences en tant qu'Ingénieur/Administrateur Système

Vous avez une excellente maîtrise technique de Windows & Linux servers

Vous avez des compétences en scriptting Python et/ou Terraform

Anglais technique opérationnel

Vous avez une personalité pro-active qui sait challenger ses équipes et pousser de nouvelles idées

Description de la société :EliteCyber représente un Groupe français très présent à l'international et un des leaders de la Grande Distribution spécialisée dans l'amélioration de l'habitat.Vous ferez partie de la BU Digital du Groupe, qui vient en support à toutes les marques du groupe à travers la créations de produit et outils "homebrew".Il recherche aujourd'hui une personne qui prendra en charge la famille produit PAM - Priviledge Acces Management et sera back-up sur leurs produits Proxys.ALERTE: une expertise des produits PAM et/ou Proxy n'est pas un pré-requis, le client peut vous former et vous faires monter en compétences si vous avez d'autres compétences (VOIR SECTION "PROFIL" plus bas)Vous travaillerez dans un environnement technologique riche et exigeant qui vous permettra de monter en compétences et ferez partie d'une équipe humaine et collaborative.Le poste est basé au siège du Groupe à Lille (+1.000 personnes sur site)CDI2 jours de télétravail / semaineDescription de vos missions :Vous intègrerez l'équipe qui gère le build et le run, la MCO, le run niveau 3 et le support de plusieurs produits en apportant votre vision et votre expertise technique (sur les produits PAM et Proxy en particulier).Vos missions principales seront :-Vous participez à l'élaboration de la stratégie de plusieurs produits en apportant votre vision et votre expertise technique-Vous animez la roadmap des évolutions techniques des produits à mettre en place-Vous proposez des solutions techniques en adéquation avec les besoins du groupe-Vous participez au cadrage et à la rédaction des dossiers d'architecture technique des évolutions à mettre en place-Vous participez à l'industrialisation des opérations-Vous accompagnez les utilisateurs des produits du domaine-Vous êtes co-responsable du niveau de qualité de service et a de l'animation la démarche d'acculturation aux pratiques DevOps au sein des équipes-Vous participez au run transverse des produits du domaine (astreintes)Environnement technique de la BU-Sécurisation de l'accès à l'administration serveurs (PAM)-Protection des devices (EDR)-Protection du surf internet (Proxy)-Certificats web interne + externe (PKI / CA)-Gestionnaire de mot de passe-Produit de sensibilisation-Monitoring et réponse à incident CybersécuritéProfil recherché :#france #lille #cdi #clientfinal #windows #linux #server #windowsserver #systemesit #systeme #administrateursystemes #ingenieursystemes #pam #priviledgedacessmanagement #iam #gestiondesaccesprivilégiés #gestiondesidentités #productowner #techlead #technique #bastion #proxy #firewalling #edr #pki #ssl #cyber #cybersécurité #cybersecurity #cyberdefense #cyberdence #soc #security

Salaire : 55/65k€ package selon profil

Date annonce : 30/03/2022

Date de debut : 30/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...