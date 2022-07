Ingénieur Sécurité- HCO

juillet 2022 par Elite Cyber Group

L'administration des outils de sécurité (antivirus, scanner de vulnérabilités, console de patching, centralisateur de logs …)

- Maintient en condition opérationnel de l'infra & l'application

- Gestion des agents : déploiement, mise à jour, surveillance

- Exploitation des outils : analyse des alertes & rapports

- Maintient en condition opérationnel de l'infra & l'application - Gestion des agents : déploiement, mise à jour, surveillance - Exploitation des outils : analyse des alertes & rapports Maintenir & améliorer les outils développés en interne

- Industrialiser les taches récurrentes en python

- Développer de nouveaux scripts afin d'automatiser les checks manuels

- Industrialiser les taches récurrentes en python - Développer de nouveaux scripts afin d'automatiser les checks manuels Préparer et participer aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité

- Déploiement de solutions internes ou dédiées client

- Gestion du RUN des plateformes déployées

- Déploiement de solutions internes ou dédiées client - Gestion du RUN des plateformes déployées La gestion des incidents

- Analyse et résolution des incidents de niveau 1 & 2

- Support des équipes de productions

- Analyse et résolution des incidents de niveau 1 & 2 - Support des équipes de productions La documentation & l'amélioration des procédures

- Rédaction des documentations associés aux outils

- Définition des process à suivre sur événements

Compétences requises :

- Administration système Windows & Linux

- Bonnes connaissances en Python

- Connaissances du fonctionnement des API REST

- Anglais technique

- Administration système Windows & Linux - Bonnes connaissances en Python - Connaissances du fonctionnement des API REST - Anglais technique Bonnes connaissances

- Bonne pratiques de développement : code versionning (git … )

- Connaissances des normes de sécurité (ISO27001, NIST, PCI …)

- Connaissances d'outils de sécurité : scanner, antivirus, EDR, SIEM …

- Administration d'un grand nombre de serveurs & d'agents

EliteCyber représente son client, éditeur & intégrateur qui poursuit sa croissance sur son activité Cloud et recrute un Administrateur/Ingénieur Sécurité pour intervenir dans un contexte mixte d'intégration et de production de la BU Cloud Solutions.Sous la responsabilité du Team Leader de l'équipe SOC, dans une équipe de 5 personnes dédiées à la sécurité, vous interviendrez à la fois sur des missions d'administration, d'exploitation & de développent. Vos missions principales seront :PROFILVous êtes diplômé(e) d'un Bac+3/ bac + 5 en informatique.Vous disposez de minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. Une expérience en cybersécurité serait bénéfique.Afin de remplir vos missions vous devrez être capable de faire preuve d'adaptation, de réactivité et d'avoir un sens du service important.#emploi #france #job #security #sécurité #cyber #cybersecurity #itsecurity #it #lyon #grenoble #cloud #antivirus #vulnerability #vulnerabilities #soc #cert #soc #log #scripts #incidents #run #windows #linux #python #api rest #nist #pci #edr #siem

Salaire : 36k€/40k€

Date annonce : 24/07/2022

Date de debut : 24/07/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...