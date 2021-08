Ingenieur Securite Gouvernance

août 2021 par Elite Cyber Group

Vous intégrerez le pôle gouvernance sécurité SI qui est rattaché au RSSI, en charge de définir et contrôler les exigences sécurité, et d'accompagner les projets pour leurs mises en œuvre.



A ce titre, vous interviendrez sur différents types de missions :

- Contrôle sécurité

- Pilotage des réalisations de tests d'intrusions & Bug Bounty, et des remédiations associées.

- Contrôle de la prise en compte des exigences de sécurité dans les diverses

phases des projets de la DSI.

- Accompagnement Projets

- Expertise sécurité en soutien aux projets.

- Mise en place de la démarche DevSecOps au sein des équipes: sensibilisation et accompagnement des Security Champions au plus proche des équipes de

développements, pour la prise en compte la sécurité le plus en amont possible.

- Réalisation des analyses de risques et accompagnement des équipes projet dans la compréhension et la prise en compte des exigences de sécurité.

- Sécurité du Cloud (AWS) et des services SaaS.

- Validation des choix d'architectures en relation avec les architectes techniques et logiciel.



Détail du profil:



Ingénieur diplômé.e avec une spécialisation en sécurité ou de formation supérieure en informatique/Telecom équivalente, vous avez une première expérience dans la cyber sécurité. Vous avez des connaissances sur les fondamentaux de la sécurité applicative et de la sécurité des infrastructures. Des expériences sur des prestations de sécurité variées (domaines bancaire, assurance, télécom, santé, …) et/ou une expérience de pentester seraient un plus!



Poste base dans le Sud Paris - Meudon

Contactez moi ASAP au 0975128119 ou par email annabel.e@elitecyber-group.com

Salaire : 75000

Date annonce : 10/08/2021

Date de debut : 10/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...