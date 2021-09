Ingénieur Sécurité

septembre 2021 par Elite Cyber Group

Accompagner les équipes internes sur la mise en place de mesures de sécurité ;

Contribuer aux développements de nos outils sécurité interne et opensource ;

Développer techniquement notre offre d'hébergement haute sécurité (CerberHost) ;

Maintenir en condition opérationnelle de sécurité nos outils (SIEM, WAF, etc) ;

Mener une veille technique sur les dernières tendances sécurité ;

Effectuer des revues d'architecture et de configuration ;

Mener des analyses forensiques pour nos clients interne ;

Contribuer occasionnellement aux missions externes.

Une maitrise des solutions de conteneurisation et d'orchestration (Docker et K8s) ;

Un bon bagage en sécurité défensive et/ou en sécurité offensive ;

La maîtrise des langages Go et C ;

La pratique de l'Anglais technique.

De bonnes connaissances sur d'autres langages.

Une passion irrépressible pour la technique, la sécurité et les systèmes, linux en particulier

De bonnes connaissances de l'administration système Linux/Windows

Une très bonne communication orale et écrite sont nécessaires

En CDI ;

Basé à Saint-Herblain (44800), Paris (8ème) ou en télétravail si vous n'êtes pas localisé en Île de France ou Région Nantaise ;

Salaire selon expérience et profil (fixe + variable) ;

Tickets restaurant ;

Mutuelle d'entreprise ;

Disponibilité : la tienne sera la nôtre.

Boissons chaudes à volonté

Salle de sport en libre accès

Salle de pause comprenant : baby-foot, PS4, flipper, salle de sieste…

Accompagnement dès l'arrivée (parcours d'intégration) et tout au long de ta carrière (aide à la certification, formations, E-Learning) !

EliteCyber représente son client, Expert en Sécurité de Plateformes Web & SI, Move to Cloud)Avec 25 ans d'expertises au compteur ils se positionnent à la fois sur les Clouds publics Azure, AWS, HPE et les Clouds Privés basés sur VMWare grâce à ses 6 datacenters en propre.Flexibilité et agilité sont des mots qu'ils connaissent bien et ils n'ont pas attendu une crise sanitaire pour comprendre tout le bénéfice que cela peut apporter. En effet ce rôle peut-être fait en full-remote car cela fait partie de la politique maison depuis des années !Reconnu pour le haut niveau technique de leurs équipes, ils recherchent aujourd'hui un(e) Ingénieur(e) Sécurité.En tant qu'Ingénieur(e) sécurité vous sezas le référent technique sécurité pour les équipes internes et vous participerez à l'élaboration et au développement des outils de sécurité.MISSIONS :LES COMPETENCES :Serait un plus :PROFILINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE POSTE :LES PETITS PLUS :Nos Mesures COVID-19 :Afin de protéger au mieux nos salariés, des masques, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes sont à disposition de tous.Nous favorisons également le télétravail.

Salaire : 40k€-50k€

Date annonce : 22/09/2021

Date de debut : 22/09/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...