Ingénieur SSI

mars 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber recrute pour un grand goupe un/une Ingénieur Systèmes Sécurisés pour rejoindre le business unit de notre client au sein de leur skills center « IT, DevOps & SSI ». Vous rejoindrez l'équipe « SEDUCS » qui développe et intègre des systèmes sécurisés, qui est en charge de réaliser des systèmes durcis et qui participe à la mise en place des évolutions des systèmes





MISSION



Le développement de brique de sécurité

La participation aux évolutions & développements de l'OS sécurisé

La préparation des systèmes en les minimalisant et en vérifiant qu'ils fonctionnent

La participation à la gestion des vulnérabilités sur le système

La création des évolutions des systèmes en correspondance avec les exigences clients



L'environnement technique :



Systèmes Linux

Développement C/C++ & Shell



PROFIL:



De formation Bac+5, vous avez une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire. La connaissance des bonnes pratiques SSI en développement logiciel et en configuration d'information des systèmes d'exploitation est indispensable à l'exercice de votre fonction.

Salaire : 50000

Date annonce : 09/03/2022

Date de debut : 09/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...