Ingenieur Developpeur ServiceNow

Developpeur SENIOR SERVICE NOW Ile de France ou PACA Nous recherchons actuellement un(e) Developpeur ServiceNow pour rejoindre notre client : Un groupe mondial Leader dans son domaine qui s...

- Contribuer à l'équipe centrale ( 15personnes ) en tant que Développeur sénior, sus les indications de l'architecte principal.

- Contribuer & l'administration et l'opération des instances et fournir un support au niveau expert.

- Interfacer avec les clients internes pour aider à la définition de spécifications et supporter des déploiements.

- Piloter des sous-traitants pour permettre d'augmenter la capacité de développement et maintenance, tout en restant parfaitement aligné en terme de design, avec les recommandations de l'architecte principal.

- Bac+ 3 min– de préférence dans le domaine IT .

- 6 ans d'expérience au moins en tant que développeur ServiceNow / expérience d'implémentations greenfield.

- Technique : Bon niveau ITIL knowledge, Certified System Administrator (CSA), CIS - IT-Service Management, Product & quality minded , Java script, ATF…

- Anglais courant

- Bonnes capacités de communication orales et écrites.

- Bon esprit d équipe

- Sensible aux aspects de qualité et de maintenabilité.

- Rigoureux

Salaire : 65

Date annonce : 04/08/2022

Date de debut : 04/08/2022

