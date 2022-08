Ingénieur Cybersécurité

août 2022 par Elite Cyber Group

MISSION :

Être le référent opérationnel infrastructure pour garantir la bonne mise en œuvre et respect des règle de sécurité sur l'ensemble du périmètre infrastructure Groupe

Assurer le maintien en conditions opérationnelles des solutions techniques confiées (gestion incident de type vulnérabilité, patch sécurité, problèmes, demandes…)

Contribuer aux analyses et aux remédiations des vulnérabilités

Traiter les incidents / demandes complexes en coordonnant les ressources internes et externes mises à disposition

Mettre en œuvre les changements, évolutions d'infrastructures du périmètre confié

Réaliser des activités de conception technique, réalisation, documentation et test de façon autonome, sur les solutions SI dont vous avez l'expertise technique

À la demande de la gouvernance Sécurité et des autres équipes SI, analyser, paramétrer les composants d'infrastructures dans le respect des évolutions souhaitées, des normes et des procédures

Proposer, faire valider et mener des études d'optimisation technique

EliteCyber représente son client final acteur clé international du Retail.Notre client regroupe un ensemble de 31 marques dans 150 pays.Dans le cadre des besoins sécurité croissants du Groupe, ils recherchent aujourd'hui à intégrer un(e) Ingénieur(e) Sécurité dans leur équipe Infrastructures.Vous serez rattaché directement au Team Leader Infrastructures Security & Connectivity et ferez partie d'une équipe sécurité à taille humaine.Le poste est basé au siège du Groupe à Lyon (+1.500 personnes sur site) avec une fréquence en télétravail.Au sein de l'équipe IT Operations Infrastructures et encadré par le Responsable des Opérations SI & Infrastructure, nous recherchons un(e) Expert technique Sécurité confirmé au sein de la DSI, basée au siège mondial du GroupeVos missions seront les suivantes :PROFIL :- De formation supérieure Bac +5 (école d'ingénieur ou Master 2 en informatique), vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant qu'expert cybersécurité.- Disposant de bonnes connaissances du système d'information global et des infrastructures sécurité et réseaux On-Premise et en Cloud Public, vous maitrisez également les technologies Antivirus, Firewall, Proxy, Reverse Proxy, Email Protection, Identity management, DNS, VPN, Windows Server, Linux, virtualisation et la sécurité en Cloud Public.- Vous connaissez des méthodes et des normes de gestion des systèmes d'information (ITIL), des référentiels de sécurités (NIST, ISO 27001, PCI DSS…) et la gestion des risques.- Expérience en gestion/coordination de projets- Disposant d'un sens du service aux clients et utilisateurs, vous êtes force de proposition de manière continue pour faire évoluer les processus ou l'organisation SI, afin d'améliorer le support aux entités.- Vous parlez couramment l'anglais et travaillez sur des outils bureautiques et de collaboration (Office 365 et autres).

Salaire : 50k€-60k€

Date annonce : 01/08/2022

Date de debut : 01/08/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...