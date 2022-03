Ingénieur Cybersécurité Industrielle

mars 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente un client final spécialisé dans le diagnostic énergétique.



Afin de rendre l'énergie toujours plus verte et plus économique, ils sont toujours à la page des dernières évolutions (Energie géothermique, méthanisation, etc) afin de mieux vivre l'énergie de demain.



Poste à pourvoir en CDI, directement chez le client.



Localisation : Boulogne Billancourt, France



Contexte : Rattaché au RSSI groupe, vous participez au sein de la Direction des Usages Numériques à la sécurité des systèmes d'information du groupe et plus

spécifiquement sur le domaine industriel.





Mission : Vous serez en charge notamment de:



- Participer à la conception d'un cadre de référence cybersécurité groupe pour les systèmes de contrôle industriel,

- Implémenter et améliorer les processus de gestion liés à ce cadre,

- Participer aux réponses à appels d'offre des différentes entités du groupe

- Accompagner nos clients internes dans les discussions techniques avec les différentes parties prenantes (industriels)

- Conduire des projets techniques ou organisationnels pour industrialiser la fonction cybersécurité dans les systèmes industriels et minorer les risques pour l'organisation

- Réaliser des audits cybersécurité de systèmes industriels existants

- Rédiger des documents liés à la cybersécurité

- Sensibiliser et épauler les opérationnels à la mise en place des bonnes pratiques de sécurité en milieu industriel,

- Analyser, qualifier et aider à la remédiation des incidents de sécurité.



Profil :



- Bac +4/5 avec spécialisation en sécurité informatique ou informatique industrielle , vous justifiez des compétences suivantes:

- Maîtrise des procédures, méthodologies et normes de cybersécurité industrielle (NIST SP800 et/ouIEC 62443...)

- Expérience dans la réalisation d'audits techniques de sécurité

- Expérience en gestion de projet en milieu industriel

- Expérience en gestion d'incident (analyse, remédiation)

- Connaissance des systèmes informatique industriels (automates, systèmes de contrôle commande, SCADA...)

- Connaissance / IGI 1300 & 900 et/ou démarche d'homologation serait un plus



#france #paris #idf #iledefrance #boulogne #job #vacancy #openjob #cybersécurité #itsecurity #infosec #cybersecurity #ICS #industrailcybersecurity #cybersécuritéindustrielle #controleindustriel #gestondeprojet #pm #projectmanagement #tender #rao #appeldoffres #systemesindustriels #audit #auditsécurité #homologation #informatiueindustrielle {nist #sp800 #iec62443 #gestiondincident #incident #incidentmanagement #automates #scada #controlecommande #igi1300 #igi900

Salaire : 60k€-85k€

Date annonce : 07/03/2022

Date de debut : 07/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...