Ingénieur Avant-Vente Cyber - Client Final - Paris

avril 2021 par Elite Cyber Group

solides connaissances en Cybersécurité.

première expérience au sein d'une DSI ou sur un poste d'IAV est un plus.

qualités relationnelles et rédactionnelles

EliteCyber accompagne actuellement un opérateur télécom spécialisé dans le BtoB depuis 20 ans.Ils interviennent aussi bien en France qu'à l'international, principalement sur des environnements complexe chez tout type de clients.En interne de la Business Unit Télécom et Cyber, vous participerez au développement de leur SOC ainsi que de leur Business Line Logiciel en tant qu'ingénieur avant-vente et accompagnerez les commerciaux sur le volet technique.Grâce à votre connaissance des enjeux de la cybersécurité, votre compréhension des besoins clients et votre capacité à détecter les besoins en cybersécurité, vous qualifierez les besoins des clients et concevrez des Offres Sur Mesure tout en vous assurant de la faisabilité technique et fonctionnelle avec l'aide des autres entités de l'entreprise.A ce titre vos principales fonctions seront les suivantes :· Vous avez la charge de l'élaboration des chiffrages, rédaction de mémoire technique avec les équipes techniques et commerciales sous le contrôle des directeurs de BL,· Vous participez aux différents salons, réunions (R2GS, Athéna, FIC, ACN, etc.) pour faire de la veille technologique et établir des liens,· Vous avez la charge de la gestion et la réalisation de la partie technique Avant-Vente, POC, consulting, etc.Vous avez également la possibilité d'être plus impliqué sur la partie technique (marketing produit, consulting) en fonction de vos compétences et motivations.Profil recherchéQualités:- Curieux, force de proposition, rigoureux et orienté (e) résultats- Capacité à vulgariser les solutions techniques- Capacité à « leader » le travail en équipe- Sensibilité aux aspects financiers et à la stratégie d'offres- Rigueur- Anglais courant.

Salaire : 65 - 75 K

Date annonce : 21/04/2021

Date de debut : 21/04/2021

