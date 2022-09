Ingénieur/Architecte DevSecOps H/F

septembre 2022 par Elite Cyber Group

Connaissance de technologies de développement de pipelines (Gitlab CI, Jenkins)

Développement d'étapes types permettant d'être réutilisée au sein de pipeline (SAST, DAST, Code Quality…)

Sécurité : familier avec les mécanismes de sécurisation des pipelines et de leur infrastructure (certificat, TLS, LDAP, RBAC…)

Bonne connaissance théorique et pratique de Kubernetes

Déploiement de micro-services containérisés avec Helm v2 et v3

Connaissance des infrastructures informatiques, réseau, stockage et containérisation Docker

Bonne connaissances pratiques de Linux

Connaissance des outils de gestion de configuration (Git)

Connaissance d'outils de communication (Confluence, Slack, Teams)

Notre client spécialisé dans la Transformation Digitale et le développement d'applications recherche un Ingénieur/Architecte DevSecOps.Objectifs :Rejoignez un centre de compétences spécialisé dans le domaine de la Transformation Digitale et le développement d'applications au sein d'une petite équipe en forte croissance.Située dans le Sud-Est de la France, vous rejoindrez une équipe dynamique, compétente et motivée, et vous aurez ainsi la possibilité de vous développer que ce soit sur des axes techniques ou métiers.Vous intégrez un petit groupe d'experts au sein du centre de compétences avec les missions suivantes :- Vous contribuez directement dans des projets des Business Units (BU) comme expert- Vous interagissez en amont avec les BUs afin de les guider/conseiller dans leur démarche de Digital Transformation et de 'go to Cloud'.- Vous supportez les projets opérationnels exécutés dans le centre dans votre domaine de compétence et participez également à la croissance du groupe en partageant votre connaissance.Profil recherché- Vous avez déjà mis en place une approche DevSecOps au sein d'un projet logiciel.- Vous avez déjà développé des pipelines Gitlab CI ou Jenkins.- Vous maitrisez les outils de sécurité et qualité ainsi que leurs automatisations au sein de pipelines.- Vous avez développé des pipelines permettant le passage d'applications de dev à staging et à production.- Vous avez déployé des services K8s.- Vous avez élaboré et animé des formations internes ou externes sur votre domaine d'expertise.Compétences Techniques :Soft Skills :• Bonne aptitude de synthèse, de vulgarisation et de communication • Bonne aptitude rédactionnelle • Autonome, curieux et team player • Avoir l'esprit de Service et être à l'écoute des clients • Anglais courant • Aborder les problèmes de manière positive tout en proposant des solutions. • Capacité à apprendre rapidement et à s'adapter à de nouvelles technologies, outils, organisations.Une ou plusieurs des connaissances ci-dessous pourrait être un plus- Connaissance d'un cloud public (Azure, AWS, GCP)- Connaissance de Terraform- Expérience en Shell, Python et Ansible scripting- Connaissance d'une base de données comme MySQL, Postgres, MongoDB ou Cassandra

Salaire : 40,000-90,000

Date annonce : 19/09/2022

Date de debut : 19/09/2022

