Infovista lance de nouveaux modèles de facturation à l’usage pour les fournisseurs de services SD-WAN

février 2021 par Marc Jacob

Infovista annonce une mise à jour majeure de sa plateforme Ipanema SD-WAN (Software Defined Wide Area Networking). L’objectif : offrir de nouvelles fonctionnalités avancées sur un marché des fournisseurs de services managés (MSP) en pleine croissance, notamment des fonctions multitenant et un modèle de licence flexible, facturé à l’usage. Cette nouvelle formule propose une entrée en matière attractive aux partenaires channel traditionnels ainsi qu’aux entreprises envisageant de développer une activité MSP via une offre SD-WAN managée.

Infovista est l’un des premiers fournisseurs de solutions SD-WAN à offrir un modèle « pay as you go » élastique qui permet aux MSP et autres clients de monter et descendre en capacité sans devoir signer un nouveau contrat sur des échéances plus ou moins longues. Grâce à l’auto-provisionnement et à l’augmentation automatique des capacités en fonction des besoins, ce nouveau modèle de licence garantit un maximum de flexibilité et d’agilité aux fournisseurs de services et à leurs entreprises clientes.

D’après Gartner, les déploiements SD-WAN devraient augmenter de 18 % par an d’ici 2024, portés par les promesses de flexibilité, d’agilité et de baisse des coûts grâce à l’utilisation de l’Internet public (cf. “Forecast Analysis : Enterprise Network Equipment, Worldwide”). La majorité de ces déploiements se feront dans le cadre de services managés. Gartner estime par ailleurs que, d’ici cette même année, l’adoption de solutions SD-WAN managées couvrira au moins 60 % des sites d’entreprise (cf. “Forecast Analysis : Enterprise Managed Communications Service Growth Trends, Worldwide”).1

L’écosystème de partenaires d’Infovista compte déjà plus de 144 fournisseurs de services managés (y compris de grands acteurs du secteur des communications) et intégrateurs système à travers 150 pays. Le lancement de la nouvelle version d’Ipanema SD-WAN en février 2021 coïncide avec une nouvelle campagne de recrutement de partenaires sur certains marchés européens clés pour répondre à la hausse de la demande.

La nouvelle offre comporte également des évolutions importantes qui devraient permettre aux MSP d’intégrer des capacités SD-WAN à leurs services à valeur ajoutée. Communications unifiées, sauvegarde à distance, sécurité renforcée... tous ces services s’intégreront facilement grâce à l’orchestrateur Ipanema SD-WAN et à sa capacité à s’interfacer avec les OSS (Operations Support Systems) des partenaires.

[1] Gartner, Use SD-WAN to Drive Increased Flexibility in Managed WAN Services, Bjarne Munch, Neil Rickard, 15 juillet 2020