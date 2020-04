Infovista Transparent Hybrid WAN est lancé

avril 2020 par Marc Jacob

Infovista annonce le lancement de Transparent Hybrid WAN (THW), une nouvelle technologie qui réduit considérablement la durée d’implémentation moyenne du SD-WAN et permet d’éviter toute reconfiguration réseau et interruption de service.

La solution Ipanema en mode THW livre tous les avantages du SD-WAN, mais sans les coûts prohibitifs de modification des équipements de commutation ou de routage, ce grâce à sa compatibilité avec les offres de tous les grands équipementiers CPE du marché.

Transparent Hybrid WAN intègre une technologie Infovista exclusive qui permet un routage SD-WAN via des connexions Internet en toute transparence pour les routeurs existants. Les entreprises peuvent ainsi rentabiliser immédiatement leur SD-WAN, sans les risques inhérents à une migration de plusieurs mois. Retail, industrie, services financiers... les entreprises engagées dans des projets de transformation digitale de leurs magasins, sites de production, agences, etc. enregistrent un retour sur investissement beaucoup plus rapide qu’avec des solutions concurrentes, tout en minimisant les perturbations opérationnelles.

La toute dernière version (20.03) de la solution Ipanema SD-WAN intègre en outre un ZBF (Zone-Based Firewall) permettant une segmentation du réseau. Son utilisation peut être associée à des services SWG (Secure Web Gateway) pour une protection renforcée et des fonctions de reporting intelligentes (plus d’un an de données d’historique, production de rapports préconfigurés et personnalisés, etc.). Côté prix, la solution bénéficie par ailleurs d’une tarification et d’un modèle de licence simplifiés.

En marge du lancement de Transparent Hybrid WAN, le Dr. Cliff Grossner, Directeur de recherche sur les réseaux et serveurs de data center, les services cloud et le SDN chez Omdia, commente : « L’adoption du SD-WAN est en plein essor et, de toute évidence, le marché a besoin d’une solution WAN hybride facile à déployer pour aider les clients à avancer à leur propre rythme tout en limitant les perturbations. Alors que le marché passe progressivement des primo-adoptants au mainstream, il existe un réel espace pour une approche plus méthodique de la migration SD-WAN. Une technologie hybride permet en effet de s’adapter aux conditions changeantes du business et des réseaux pour, au final, offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs d’applications. »

Selon Omdia, le marché mondial du SD-WAN a connu une croissance de 78 % en 2019 et pèse désormais 1,9 milliards $.

Côté compatibilité, Ipanema SD-WAN est l’un des trois seuls fournisseurs certifiés MEF 3.0 SD-WAN, preuve indéniable de son engagement pour des solutions réseau ouvertes. Début mars, Infovista annonçait avoir déployé Ipanema SD-WAN sur plus de 100 000 sites.

Disponible en version GA depuis fin mars, la toute dernière mouture d’Ipanema SD-WAN propose à tous les clients Ipanema existants diverses options logicielles pour migrer en toute simplicité.