Informations sur la cyberattaque Umanis

novembre 2020 par Umanis

Depuis qu’Umanis a subi une cyberattaque le 14 novembre du rançongiciel Netwalker, tous les moyens ont été pleinement déployés pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.

Grâce à une intervention immédiate des équipes techniques Umanis et d’experts en cybersécurité, l’attaque a été rapidement circonscrite.

Les opérations clients impactées ont progressivement repris dès la première semaine. Tous les systèmes et équipements sont désormais pleinement fonctionnels et sécurisés.

Les investigations en cours permettront dans les prochains jours de compléter et d’affiner l’analyse sur les données exfiltrées, revendiquées par Netwalker.

Umanis s’engage à tenir informé rapidement et régulièrement, ses clients, collaborateurs, partenaires et les remercie pour leur confiance et leur soutien.