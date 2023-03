Informatica dévoile de nouvelles innovations en matière de services de gestion de données cloud pour AWS

novembre 2022 par Marc Jacob

A l’occasion du salon AWS re:Invent, Informatica annonce le lancement d’une nouvelle suite de services de gestion des données dans le cloud, en collaboration avec Amazon Web Services, Inc. (AWS). Ces services visent à démocratiser les données auprès des utilisateurs, des développeurs, des data scientists et des ingénieurs de données de tous niveaux de compétence. L’annonce conjointe de services de gestion de données dans le cloud redéfinit la façon dont les utilisateurs des services, à tous les niveaux d’une entreprise, peuvent trouver, alimenter, gouverner et analyser des données dans le cloud pour passer rapidement de l’ingestion à l’intelligence en seulement quelques minutes.

Informatica prend en charge divers produits et services AWS pour offrir les meilleures fonctionnalités de gestion de données cloud à des centaines de clients communs, dont Freddie Mac. Informatica annonce donc les nouvelles fonctionnalités suivantes en collaboration avec AWS à l’occasion de l’événement re:Invent :

• Informatica Data Loader est désormais intégré directement à la console AWS Redshift, ce qui permet aux clients de passer de l’ingestion de données à la compréhension en quelques minutes

Informatica s’associe à l’équipe d’Amazon Redshift pour l’intégration native et inédite du service Informatica Data Loader dans la console Redshift. Amazon Redshift est un entrepôt de données dans le cloud AWS entièrement géré, à l’échelle du pétaoctet, qui offre la possibilité d’obtenir le meilleur rapport prix/performance à n’importe quelle échelle. Informatica Data Loader est un outil simple, rapide et gratuit, qui ne nécessite aucune configuration pour les utilisateurs avertis en matière de données et qui recherchent un chargement de données volumineux et sans friction qui génère des informations en seulement quelques minutes. La nouvelle fonctionnalité offre aux clients la possibilité de lancer Informatica Data Loader à partir de la console Amazon Redshift en quelques clics, en ingérant facilement des données à partir d’AWS, sur site, de systèmes existants, d’applications tierces et d’autres sources. À l’aide d’une interface guidée, les clients peuvent charger et combiner des données dans leur entrepôt de données pour obtenir une vision holistique de leur activité sans avoir à construire une solution personnalisée.

• Intégration de Cloud Data Marketplace sur AWS Data Exchange pour offrir une marketplace de données unifiées et en libre-service

Informatica est désormais le seul fournisseur qui regroupe à la fois des ensembles de données propriétaires et tiers provenant d’AWS Data Exchange à exploiter via la marketplace d’Informatica sur AWS. Cette intégration permettra d’enrichir, de moderniser et de démocratiser les données dans Informatica Cloud Data Marketplace grâce à la découverte, au conditionnement et à la livraison de données tierces provenant d’AWS Data Exchange. Elle permettra en outre aux consommateurs de données d’entreprise d’exploiter les données internes et tierces hébergées sur AWS Data Exchange, qui compte plus de 3 500 ensembles de données collectées par plus de 250 producteurs de données, via Informatica Cloud Data Marketplace. Cela offrira aux utilisateurs un modèle de libre-service adapté à leurs besoins et à leurs compétences techniques pour prendre des décisions fondées sur les données.

• Informatica INFACore prend en charge Amazon SageMaker Studio pour simplifier le développement et la gestion de pipelines de données complexes pour la création et le déploiement de modèles ML

Le nouveau cadre de développement et de data science d’Informatica (INFACore), optimisé par l’Intelligent Data Management Cloud (IDMC), simplifie le processus de composition des pipelines de données de construction et de déploiement des modèles de machine learning (ML) dans Amazon SageMaker Studio. INFACore, une plateforme de gestion de données dotée d’une architecture « headless », intelligente, ouverte, extensible et intégrable, destinée aux développeurs, aux scientifiques et aux spécialistes de la donnée, améliore remarquablement le délai de rentabilisation, lequel passe de plusieurs semaines à quelques heures ou minutes, en leur permettant d’accéder aux données de n’importe quelle source et de les préparer directement dans Amazon SageMaker Studio. Amazon SageMaker Studio est un environnement de développement (IDE) entièrement intégré pour le ML. INFACore simplifie le développement et la maintenance des pipelines de données complexes, en transformant des milliers de lignes de code en une seule fonction qui peut être déployée dans les applications en tirant parti de leur interface utilisateur (IU) native, désormais activée via Amazon SageMaker. Une fois les données préparées, les data scientists, les data engineers et les développeurs peuvent continuer à utiliser l’IDE Amazon SageMaker Studio pour construire, former, régler, déboguer et déployer des modèles ML sur Amazon SageMaker.

Toujours lors du salon AWS re : Invent de Las Vegas, Informatica a remporté les prix « Design Partner of the Year » et « Data & Analytics Partner - Amérique du Nord ». Ces prix récompensent la collaboration d’Informatica et AWS, sa capacité à générer de la valeur pour les clients communs et ses capacités techniques pour les transformations sur le cloud AWS.