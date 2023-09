Infoblox nomme Mukesh Gupta au poste de Chief Product Officer

septembre 2023 par Marc Jacob

Infoblox annonce la nomination de Mukesh Gupta aux postes de Vice-Président Senior et Chief Product Officier Sous la responsabilité de Scott Harrell (CEO d’Infoblox), Mukesh Gupta jouera un rôle clé dans la création et la mise en œuvre de la vision et de la stratégie d’Infoblox en matière de développement produits. L’entreprise poursuit son engagement à développer et commercialiser des solutions SaaS de pointe, visant à renforcer la résilience des réseaux, à réagir plus rapidement face aux menaces critiques, et à permettre une collaboration plus efficace entre les équipes réseau et sécurité pour offrir de meilleures performances et une meilleure protection.

Fort d’une expérience notable dans la technologie et en tant qu’entrepreneur chevronné, Mukesh apporte plus de 25 ans de savoir-faire en gestion de roadmap produits, en ingénierie et en stratégies de ventes. En outre, il a travaillé chez Palo Alto Networks, où il a contribué à faire de l’entreprise l’un des leaders de la sécurité des réseaux, générant plusieurs milliards de dollars de revenus. Avant cette expérience, Mukesh Gupta a occupé des postes de direction dans la gestion du développement produits chez Illumio et Juniper Networks. Il a également cofondé LocalCircles, la première plateforme publique indienne d’agrégation des opinions, démontrant ainsi sa capacité d’innovation. Grâce à son inventivité remarquable, Mukesh Gupta détient un portefeuille de plus de vingt-quatre brevets et demandes de brevets qui ont propulsé les réseaux et la sécurité vers de nouvelles avancées dans un contexte d’applications exploitées dans des environnement de type cloud hybride.

Infoblox fournit des services DNS solides et sécurisés permettant aux entreprises d’adopter une approche proactive pour la protection de leurs réseaux et de leurs utilisateurs, tout en accélérant la capacité des entreprises à développer et à exploiter des applications dans des environnements hybrides et multi-cloud à grande échelle.

Infoblox se distingue par sa capacité à fusionner les composants réseau et sécurité. Cette fusion permet aux équipes NetOps et SecOps de partager en temps réel le contexte des applications, des utilisateurs et des dispositifs, ce qui leur permet d’anticiper et d’arrêter les menaces critiques dès leur apparition. L’harmonisation des équipes NetOps et SecOps constitue le fondement de la détection et de la réponse DNS (DNSDR), élément crucial de la stratégie de sécurité moderne.

Classée par The Software Report parmi les 25 premières entreprises de cybersécurité, Infoblox joue un rôle de pionnier grâce à son offre Secure Cloud-Managed Network ainsi que ses services de sécurité. Récemment, Infoblox a été honorée par le prix Globee Information Technology pour son excellence en matière de sécurité dans le cloud. En outre, Infoblox s’est vue décerner le prix de la meilleure plateforme de sa catégorie grâce à Fortress Cyber Security dans la section Networking Security pour son produit Infoblox BloxOne(R) Threat Defense.