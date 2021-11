Infoblox nomme José Gracia au poste de Directeur de la région Europe du Sud

novembre 2021 par Marc Jacob

Infoblox annonce la nomination de José Gracia au poste de Directeur de la région Europe du Sud, un territoire comprenant la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, et l’Israël, entre autres.

Dans le cadre de son nouveau rôle, José Gracia aura pour mission principale de diriger le développement commercial dans la région, y compris la coordination des équipes commerciales, de conseil et d’avant-vente, ainsi que l’animation du channel de distribution.

José Gracia compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des ventes du secteur informatique, avec un focus orienté vers le réseau de distribution. Avant de rejoindre Infoblox en tant que Directeur Espagne, Portugal et Israël en 2018, il a occupé des postes à responsabilités chez des éditeurs de logiciels, dans le stockage, la sécurité et les solutions de communication, telles que F5 Networks, Fujitsu Siemens, Hitachi Data Systems ou Compuware. Il a obtenu un diplôme de la Western Michigan University aux États-Unis en 1992.