Infoblox nomme Brad Rinklin Chief Marketing Officer

juillet 2021 par Marc Jacob

Infoblox Inc. annonce la nomination de Brad Rinklin, vétéran des secteurs du cloud et de la cybersécurité, au poste de Chief Marketing Officer et Executive Vice President. Sous la direction du CEO, Jesper Andersen, Brad Rinklin dirigera l’équipe marketing mondiale afin d’accroître la demande pour les produits de l’entreprise, qui permettent aux clients de simplifier, d’étendre et de sécuriser la connectivité réseau dans leurs environnements de travail hybrides.