Infoblox lance Infoblox 3.0

juin 2021 par Marc Jacob

Infoblox Inc. dévoile Infoblox 3.0, dont l’objectif est de fournir une expérience réseau sécurisée et orientée cloud. L’entreprise fusionne NIOS, sa solution DDI sur site, avec ses plates-formes cloud-native BloxOne Threat Defense et BloxOne DDI. Cette initiative vise à aider ses clients à intégrer plus intimement les technologies réseau et la sécurité dans des environnements cloud à même de répondre aux besoins de l’entreprise moderne.

En réunissant les solutions de sécurité DDI et DNS, Infoblox 3.0 facilite des déploiements sur site, virtuels, cloud et hybrides, adaptés aux besoins de modernisation des réseaux des entreprises. Avec cette diversité de déploiements possibles, elles peuvent développer leurs réseaux de manière simple, fiable, évolutive et sécurisée :

• Simplicité : les expériences réseau cloud-first sont automatisées et standardisées, grâce à l’ensemble d’API, d’intégrations et de données contextuelles cloud-native, le plus riche disponible sur le marché.

• Fiabilité : Infoblox fournit une fiabilité à 99,999% (« five-nines »), pour les réseaux critiques y compris les plus grands réseaux du monde, avec la flexibilité et l’économie du cloud.

• Évolutivité : les services sont disponibles au moment où les entreprises en ont besoin, et là où elles en ont besoin, le tout dans le cadre d’une expérience d’utilisation uniforme et transparente.

• Sécurité : les clients d’Infoblox peuvent automatiser les services de sécurité essentiels à tout moment et en tout lieu, pour tous les utilisateurs et appareils, avec une détection et une correction plus rapides des menaces.