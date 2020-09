Infoblox annonce l’entrée du fonds Warburg Pincus dans son capital

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Infoblox Inc. annonce l’entrée du fonds d’investissements Warburg Pincus dans son capital. Vista Equity Partners, également fonds d’investissements spécialisé dans l’informatique et les logiciels d’entreprise, qui avait acquis Infoblox en 2016, conserve sa participation, Warburg Pincus et Vista ayant désormais un poids équivalent dans le capital de la société.

Infoblox est un fournisseur de solutions de cœur de réseau et de cyber sécurité qui permettent aux directions informatiques, aux opérateurs de réseaux et aux responsables de la sécurité de sécuriser leurs réseaux. Avec l’entrée de Warburg Pincus dans son capital, Infoblox pourra accélérer la croissance de sa gamme de produits DDI et continuer à investir dans sa plateforme BloxOne, native dans le cloud, qui simplifie les services réseau et de sécurité pour des environnements hybrides et multi-cloud.

Warburg Pincus a investi plus de 20 milliards de $ dans des entreprises high tech depuis sa création. Ses principaux investissements comprennent entre autres CrowdStrike, Samsara, Avalara, Ant Financial, Trax et Gojek... Un de ses principaux centres d’intérêt consiste à soutenir la croissance d’éditeurs de logiciels d’infrastructure, dont récemment BetterCloud et aujourd’hui Infoblox.

Credit Suisse a servi de conseil financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a servi de conseil juridique pour Warburg Pincus. Morgan Stanley & Co. LLC et Qatalyst Partners ont servi de conseil financier côté vente, et Kirkland & Ellis LLP ont servi de conseil juridique côté vente pour Infoblox et Vista Equity Partners.