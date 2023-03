Infobip annonce le lancement d’un data center européen

mars 2023 par Marc Jacob

Infobip, société mondiale de communications omnicanales, annonce le lancement d’un data center européen pour ses clients à partir du 3 avril 2023. L’entreprise sera ainsi en mesure d’aider et d’habiliter ses clients à utiliser ses produits et services en se conformant aux exigences de l’UE imposées par l’arrêt Schrems II en matière de transfert de données.

En juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pris une décision historique en invalidant le Privacy Shield, l’un des mécanismes les plus utilisés pour les transferts de données personnelles entre l’UE et les États-Unis, affaire notamment connue sous le nom de Schrems II (C-311/18). Cette décision a profondément affecté l’ensemble du paysage juridique en matière de transferts de données personnelles en dehors de l’Union européenne, en imposant des obligations supplémentaires pour les transferts vers tout pays qui ne bénéficie pas d’une « décision d’adéquation » de l’UE, incluant les données personnelles accessibles en dehors de l’UE.

Au lendemain de l’arrêt Schrems II, Infobip a déployé des efforts considérables pour fournir à ses clients le stockage et le traitement des données depuis son data center européen. En parallèle, Infobip a également pris des mesures pour garantir la protection des données de ses clients, en les rendant accessibles uniquement depuis l’UE et les pays reconnus par la Commission européenne (CE) comme ayant un niveau adéquat de protection des données.

Les clients souhaitant utiliser ce data center pourront demander des ajustements via un formulaire en ligne disponible sur le site Web d’Infobip ou par l’intermédiaire d’un représentant commercial.

À propos d’Infobip

Infobip offre une plateforme cloud de communication qui permet aux entreprises de construire des expériences connectées à travers toutes les étapes du voyage client. Accessibles par le biais d’une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs pour développer les activités et accroître la fidélisation.

Forte de plus de 15 ans d’expérience, Infobip s’est développée sur l’ensemble du globe et possède aujourd’hui plus de 65 bureaux répartis sur six continents. Sa technologie offre la possibilité d’atteindre sept milliards de téléphones mobiles dans plus de 190 pays grâce à ses connexions directes avec plus de 650 réseaux de télécommunications. La société travaille conjointement avec les principaux opérateurs mobiles, les applications de messageries, les entreprises et les agrégateurs du monde entier. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs, le PDG Silvio Kutić, Roberto Kutić et Izabel Jelenić.

Parmi les prix récemment remportés figurent :

• Infobip agrégé vendeur Leader dans l’IDC MarketScape : Worldwide Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) 2021. Meilleur fournisseur de SMS A2P pour la quatrième année consécutive par les opérateurs mobiles et les entreprises dans le rapport annuel d’évaluation comparative des fournisseurs de messagerie de ROCCO

• Meilleur fournisseur de CPaaS de l’année, meilleur fournisseur de RCS de l’année et Mover & Shaker en matière d’innovation Telco lors des Juniper Digital Awards 2021