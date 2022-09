Infinigate acquiert le distributeur de solutions Cloud Vuzion

août 2022 par Marc Jacob

Infinigate Group, le distributeur à valeur ajoutée (DVA) paneuropéen de solutions de cybersécurité, annonce l’acquisition du fournisseur de solutions Cloud (CSP) Vuzion pour donner naissance au premier DVA réunissant cybersécurité et services de Cloud. Cette proposition de valeur unique de Cloud sécurisé permettra aux revendeurs et aux partenaires d’Infinigate et de Vuzion d’accompagner les PME dans leur adoption du Cloud, leur permettant ainsi de maximiser la valeur de leurs investissements dans le Cloud et d’accélérer leur croissance.

Vuzion est un acteur Microsoft particulièrement innovant et le premier distributeur indépendant de services de Cloud en Europe. L’entreprise fournit des solutions Cloud de pointe, triées sur le volet, en mettant l’accent sur le marketing et les compétences techniques. Elle a été le premier fournisseur Microsoft britannique à proposer un éventail complet d’offres couvrant l’ensemble de l’écosystème des partenaires de plate-forme Cloud. Vuzion a enregistré une forte croissance interne de plus de 30 % par an ces trois dernières années et sa clientèle est en pleine expansion. Le Directeur général de Vuzion, Michael Frisby, qui cumule 13 ans d’expérience chez Microsoft, rejoindra Infinigate au poste de SVP Cloud Services et conduira la croissance de Vuzion au sein d’Infinigate dans la région EMEA.

Les start-ups en cybersécurité fonctionnent de plus en plus selon un modèle entièrement basé sur l’abonnement et cette acquisition permettra à Infinigate de mettre à profit la riche expérience de Vuzion pour aider les prestataires et les partenaires à s’adapter à ce modèle. Les nouvelles start-ups en cybersécurité considèrent également l’accès au réseau Microsoft comme étant un atout essentiel, et Infinigate sera désormais en mesure d’offrir les meilleures solutions en matière de cybersécurité comme de Cloud.

Vuzion restera indépendant sur le plan opérationnel et se concentrera sur le soutien à ses partenaires et l’accompagnement de leur croissance.