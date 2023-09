Infinigate Group nomme Bruno Zaccone en tant que Directeur Général en France

septembre 2023 par Marc Jacob

Bruno apporte plus de vingt ans d’expérience en tant que Directeur Commercial et Directeur Général, CEO et COO dans la distribution automobile et informatique. Il a opéré dans un environnement international et conduit le développement stratégique d’acteurs de premier plan tels que ARP ou Bechtle, un fournisseur informatique B2B leader dans quatorze pays.

Dans son rôle, Bruno mettra à profit son expérience et son sens des affaires pour orchestrer le développement d’Infinigate France et profiter des opportunités de croissance qu’offre le marché français. Avec l’équipe locale il veillera à apporter toujours plus de valeur ajoutée aux partenaires et aux fournisseurs.