Infinigate Group acquière D2B Informatique

janvier 2022 par Marc Jacob

Infinigate Group annonce l’acquisition de D2B Informatique. D2B Informatique apportera ses compétences en matière d’infrastructures de cybersécurité et ses relations établies pour améliorer l’échelle, la portée et les capacités d’Infinigate France. Cette acquisition est une étape importante dans la stratégie d’expansion d’Infinigate, qui étend sa présence sur le marché et renforce sa position en tant que fournisseur de solutions et de services de cybersécurité innovants.

L’un des objectifs clés du groupe Infinigate est de continuer à développer sa présence sur le marché européen en se concentrant sur la fourniture de solutions concrètes aux partenaires, par le biais d’un catalogue exhaustif, de services avant et après-vente, de formations et de générations de nouveaux prospects, combinés à une expertise en cybersécurité.

Fondée en 1989, D2B Informatique est un distributeur spécialisé dans les solutions de sécurité, de stockage et d’infrastructure. D2B Informatique a consolidé sa position en France auprès de plus de 1200 intégrateurs, vendeurs, distributeurs et sociétés d’ingénierie. D2B Informatique est profondément ancré dans la conception et la vente de solutions d’infrastructure basées sur des partenariats avec des fournisseurs de premier plan et une multitude de services innovants.