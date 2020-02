Infinigate France intègre les solutions A10 Networks

février 2020 par Marc Jacob

Infinigate France annonce un nouvel accord de distribution avec A10 Networks. La multinationale américaine, fondée en 2004, fournit des solutions de sécurisation et d’optimisation des applications en environnement DataCenter et multi-cloud. Avec ce nouveau partenariat, Infinigate confirme le positionnement de son catalogue sur des solutions innovantes, adaptées aux besoins des intégrateurs et prestataires de l’IT.

En intégrant le fournisseur A10 Networks à son catalogue, Infinigate affirme son positionnement de distributeur résolument tourné vers la sécurité IT. Les solutions A10 Networks permettent en effet aux fournisseurs de services, aux fournisseurs de cloud et aux entreprises de s’assurer que leurs réseaux et leurs applications multi-cloud sont sécurisés. Pour réussir, la gamme du fournisseur se compose de technologies de pare-feu applicatif et DNS, de systèmes de protection DDOS, d’inspection SSL, de dispositifs de répartition de charge et de NAT à grande échelle (CGNAT). Les solutions proposées sont multiplateformes et administrables de manière centralisée à partir d’une console unique : Harmony Controller. Toutes les solutions A10 Networks sont disponibles dès maintenant dans le catalogue d’Infinigate France.