Infinidat renforce la sécurité de l’infrastructure de stockage et prend en charge la spécification NVMe over Fabrics

mai 2020 par Marc Jacob

Infinidat annonce l’ajout de nouvelles fonctionnalités permettant aux entreprises de réduire les coûts d’infrastructure de stockage, d’atténuer les risques de dysfonctionnements et de déficits technologiques, et d’ajouter une option NVMe over Fabrics extensible. Ces offres et améliorations fonctionnelles offriront aux nouveaux clients comme aux actuels une plus grande flexibilité dans la gestion de leur infrastructure de stockage haut de gamme, tout en réduisant les coûts et les risques associés à l’atteinte des objectifs de niveau de service.

Nouvelles offres commerciales

• Migration gratuite des données pour les nouveaux clients : les entreprises qui cherchent à mettre à niveau, à rationaliser ou à consolider leur infrastructure de stockage ne doivent plus laisser les coûts et les risques liés à la migration, ou le manque de compétences, les freiner. En levant les incertitudes qui accompagnent généralement les migrations, les nouveaux clients peuvent au minimum doubler leurs capacités par rapport aux solutions de baies 100 % flash sans augmenter leurs budgets.

• Garantie de 100% de disponibilité des données : en étendant ses conditions de garantie de 100% de disponibilité des données aux systèmes indépendants, Infinidat assure à ses clients et prospects qu’ils ne subiront jamais de temps d’arrêt imputable à Infinidat. Si un client bénéficiant de cette garantie connaît une interruption imprévue, Infinidat fournira la solution appropriée et procédera à une analyse des causes sources pour s’assurer que l’interruption ne se reproduira pas.

• Tarification évolutive : grâce au modèle de tarification évolutive d’Infinidat, dit Elastic Pricing, les clients n’ont pas à choisir entre économie et flexibilité. La tarification évolutive offre aux clients la possibilité d’acheter une capacité de base (Base Capacity), de louer une capacité additionnelle (Burst Capacity) et de revenir à une capacité de base à tout moment, sans frais ni surcoût. Résultat : avec ce modèle de tarification, les clients n’ont pas à payer de surcoût ou à s’engager sur le long terme pour répondre à des besoins de stockage ponctuels et peuvent également augmenter leur capacité à tout moment, à la demande.

Nouvelles fonctionnalités logicielles

• Activation du protocole NVMe over Fabrics : Infinidat annonce également aujourd’hui que le lancement de la version 5.6 du logiciel InfiniBox rendra le protocole NVMe/TCP accessible à tous. Infinidat a choisi le NVMe/TCP comme premier protocole NVMe disponible à tous car les clients sont déjà satisfaits des performances d’InfiniBox sur les SAN Fibre Channel, et le NVMe/TCP permet aux prospects et aux clients de rentabiliser leurs investissements dans un réseau Ethernet. En outre, un nombre croissant de datacenters de nouvelle génération sont construits exclusivement sur une infrastructure de réseau Ethernet, et le protocole NVMe/TCP est compatible avec le concept du datacenter défini par logiciel (Software-Defined Datacenter, SDDC). La prise en charge de la spécification NVMe over Fabrics (NVMe-oF) s’étendra aux protocoles Fibre Channel (FC) et RDMA over Converged Ethernet (RoCE) en fonction des demandes des clients. En ajoutant la prise en charge de NVMe over Fabrics, Infinidat aide ses clients à améliorer, et réduire de manière significative, la latence, sans pour autant avoir à engager des frais importants.

• Réplication sur 3 sites : fonctionnalité lancée aujourd’hui, la version 5.5 d’InfiniBox permet désormais de se prémunir d’un sinistre majeur par réplication asynchrone vers un troisième système InfiniBox, ce qui permet d’obtenir une copie de récupération sur un autre emplacement, lequel n’est pas limité par la latence et la distance. Les performances et la disponibilité des paires de systèmes actifs-actifs InfiniBox sont renforcées : pour la récupération après sinistre, les clients peuvent désormais éloigner leur réplique distante de l’aire urbaine, sans perte de performances.

En proposant de nouveaux programmes commerciaux offrant plus de flexibilité et de fiabilité, et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités techniques dans le but d’améliorer la latence et les performances, Infinidat reste fidèle à son engagement de répondre à tous les besoins de stockage de ses clients, aujourd’hui et demain.