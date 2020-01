Infinidat nommé ‘Gartner Peer Insights Customers’ Choice’ en matière de stockage primaire pour le mois de janvier 2020

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

La sélection Gartner Peer Insights Customers’ Choice est fondée sur les avis et les évaluations des professionnels et utilisateurs finaux ayant acheté, mis en œuvre et/ou utilisé des produits de stockage spécifiques

Infinidat, fournisseur leader de solutions de stockage pour entreprises, annonce aujourd’hui avoir été nommé Gartner Peer Insights Customers’ Choice pour le mois de janvier 2020, dans la catégorie des solutions de stockage primaire. Gartner définit le « stockage primaire » en se basant sur les produits ou les gammes de produits dédiés aux baies de stockage hybride, aux baies de stockage SSD, ou aux deux. Infinidat avait déjà été distingué Gartner Peer Insight Customer’s Choice dans la catégorie des fournisseurs de baies de stockage standard en février 2019.

La sélection Customer’s Choice représente l’opinion des clients sur les fournisseurs les mieux notés du marché. Elle est déterminée à la fois par le nombre d’avis et par les notes globales attribuées. Pour être récompensé, un fournisseur doit avoir reçu au moins 50 avis vérifiés et obtenu une note moyenne minimale de 4,2 étoiles (sur 5) au cours des 12 derniers mois. En date du 22 janvier 2020, Infinidat a reçu 104 avis de clients vérifiés avec une note globale moyenne de 4,9 étoiles sur 5 au cours des 12 derniers mois. En outre, 98 % des clients sont prêts à recommander Infinidat à leurs pairs.

L’objectif premier d’une baie de stockage primaire consiste à supporter les hautes performances demandées par les charges de travail de données structurées sensibles et le temps de réponse. Les cas d’utilisation types comprennent les charges de travail critiques, la plupart des charges de travail liées aux bases de données et les applications transactionnelles développées en interne. Parmi les autres cas d’utilisation figurent la consolidation d’applications virtualisées, l’analyse, le calcul hautes performances (HPC) et la mise en place d’un système de stockage persistant pour les environnements de conteneurs.