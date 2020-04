Infinidat lance son pilote Container Storage Interface (CSI)

avril 2020 par Marc Jacob

Infinidat annonce la disponibilité générale de son pilote Container Storage Interface (CSI) destiné à Kubernetes et à d’autres environnements de conteneurs respectant les normes de la CNCF. Ce nouveau pilote CSI pour InfiniBox aide les utilisateurs des systèmes de stockage InfiniBox à gérer efficacement leur stockage au sein des plateformes conteneurs qui prennent en charge la norme CSI. Il répond directement à la demande des clients qui souhaitaient mettre à profit les fonctionnalités d’automatisation et la facilité d’utilisation d’InfiniBox pour leurs pratiques DevOps, et témoigne de l’engagement sans faille d’Infinidat envers l’écosystème Kubernetes, comme illustré par le dernier rapport de GigaOm en matière de stockage des données pour Kubernetes.

Le stockage représente un défi de taille dans un contexte où de plus en plus d’entreprises adoptent les conteneurs et où les clients exigent davantage d’évolutivité, de flexibilité et de standardisation. L’interface Container Storage Interface (CSI) constitue la nouvelle norme pour l’orchestration des opérations de plan de contrôle sur le stockage en modes fichier et bloc. Parmi les fonctionnalités clés, le pilote CSI pour InfiniBox permet aux utilisateurs de :

• Déployer des centaines de milliers de volumes persistants par instance InfiniBox

• Gérer les volumes persistants utilisant les protocoles iSCSI, NFS et Fibre Channel

• Contrôler plusieurs systèmes InfiniBox au sein d’un seul cluster Kubernetes

• Gérer les instantanés et les clones InfiniBox, et effectuer des restaurations à partir d’instantanés

• Cloner, étendre et gérer les volumes persistants créés en dehors du pilote CSI pour InfiniBox

Témoin de la volonté d’Infinidat de permettre aux utilisateurs de réaliser les déploiements Kubernetes essentiels, le pilote CSI pour InfiniBox est entièrement certifié pour fonctionner avec les principales distributions commerciales de Kubernetes : Red Hat OpenShift Container Platform et VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. Les clients peuvent accéder à l’opérateur Infinidat pour le pilote CSI pour InfiniBox par le biais du Red Hat Ecosystem Catalog, simplifiant ainsi le déploiement dans les environnements Red Hat. Les utilisateurs des autres plateformes Kubernetes peuvent effectuer des déploiements avec les « charts » de Helm. Le pilote CSI pour InfiniBox est également disponible sur VMware Solutions Exchange.

Indexé dans le tableau des pilotes CSI officiels, le pilote CSI pour InfiniBox est disponible gratuitement dès aujourd’hui sur GitHub et Docker Hub.