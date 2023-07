Infinidat finaliste des CRN Tech Innovator Awards 2023

juillet 2023 par Marc Jacob

Le portefeuille de solutions InfiniBox offre deux choix majeurs : la baie de stockage à semi-conducteurs InfiniBox™ SSA II et la baie de stockage hybride InfiniBox. Pour les entreprises qui ont besoin d’une latence inférieure à la milliseconde pour chaque E/S, Infinidat propose l’InfiniBox SSA II, qui est la baie de stockage All-flash la plus rapide du marché avec une latence aussi faible que 35 microsecondes, ce qui permet d’atteindre des performances applicatives inégalées. Le système hybride InfiniBox combine DRAM, couches de cache flash et disques durs haute capacité et économiques, optimisés par la technologie brevetée Neural Cache d’Infinidat. L’utilisation de disques durs réduit considérablement le coût du stockage, tout en garantissant une disponibilité à 100%, une résilience puissante du cyber stockage, et une grande facilité d’utilisation grâce à l’automatisation autonome d’Infinidat.

"Avec ses capacités de cyber stockage, InfiniBox est l’une des solutions de stockage d’entreprise les plus intéressantes sur le marché aujourd’hui, répondant à l’une des préoccupations majeures des CEO des entreprises du Fortune 500 : la cyber sécurité. Félicitations à Infinidat pour avoir été récompensé à plusieurs reprises pour son innovation technologique et la valeur ajoutée qu’il apporte aux entreprises. En tant que partenaire de confiance, Infinidat continue à fournir une solution de stockage puissante pour les entreprises qui ont besoin de tirer le meilleur parti de leur investissement en stockage," déclare Bob Elliott, Vice Président, Stockage chez Mainline Information Systems.

La technologie d’Infinidat permet aux entreprises de moderniser leur infrastructure de stockage et de consolider les charges de travail. Les décideurs IT peuvent ainsi obtenir un retour sur investissement en seulement 11 mois et un ROI convaincant. Les solutions bénéficient de garanties étendues, ce qui renforce la confiance que les entreprises, les fournisseurs de services cloud, de services managés, d’hébergement managés et les partenaires commerciaux accordent à Infinidat.

"Les prix annuels Tech Innovator de CRN récompensent les fournisseurs de technologie qui s’engagent à proposer des produits nouveaux et actualisés créant les plus grandes opportunités pour les fournisseurs de solutions et les fournisseurs de services stratégiques travaillant en première ligne avec les clients", a déclaré Blaine Raddon, CEO de The Channel Company. "Félicitations à chacun des lauréats du CRN Tech Innovator Award de cette année. Nous sommes fiers de récompenser ces fournisseurs de premier plan qui sont à l’origine de la transformation et de l’innovation dans le domaine de l’informatique".

Ce programme annuel de récompenses met en avant les fournisseurs innovants du Channel IT dans 37 catégories technologiques différentes, dans des domaines clés allant du cloud au stockage en passant par la mise en réseau et la sécurité. Pour déterminer les lauréats de 2023, un panel de rédacteurs de CRN a examiné des centaines de candidatures de fournisseurs - y compris des témoignages de fournisseurs de solutions - en utilisant de multiples critères, notamment les capacités clés, le caractère unique, l’ingéniosité technologique et la capacité à répondre aux besoins des clients et des partenaires.