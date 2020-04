Infinidat élargit son partenariat avec VMware en certifiant sa réplication Active/Active avec vSphere Metro Storage Cluster

avril 2020 par Marc Jacob

Infinidat annonce la prise en charge de VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) avec la réplication active-active InfiniBox d’Infinidat, permettant ainsi une disponibilité à 100% des données et des applications pour les environnements virtualisés.

Grâce à VMware vMSC, un cluster unique de ressources d’hôte physique peut fonctionner dans des datacenters géographiquement séparés. Le déploiement de vMSC avec la réplication active-active InfiniBox permet une haute disponibilité des applications et des données dans des environnements de stockage géographiquement distincts.

La réplication active-active InfiniBox garantit un RPO (objectif de point de reprise) et un RTO (objectif de temps de récupération) de zéro. Les services indispensables des entreprises peuvent ainsi continuer à fonctionner, même en cas de panne complète du site. Non seulement la réplication active-active InfiniBox offre une latence plus faible que les autres fournisseurs qui proposent aussi des fonctionnalités de réplication synchrone active-active, mais elle assure également des performances soutenues pour les charges de travail vitales. Pour les applications essentielles aux entreprises, le maintien des performances est tout aussi importante que la haute disponibilité. Infinidat est en mesure de proposer les deux.

Cette nouveauté vient renforcer la relation durable entre Infinidat et VMware. Environ deux tiers des 6 exaoctets de stockage déployés par Infinidat impliquent des environnements VMware. Grâce à cette dernière intégration, vMSC est désormais accessible à de nouveaux clients qui n’ont peut-être pas encore implémenté ce type de solution en raison de problèmes de performances, d’évolutivité ou de coût.

La collaboration avec VMware est la dernière d’une série d’avancées annoncées par Infinidat dans son écosystème de solutions. Voici d’autres exemples :

• Programme de certification d’automatisation Ansible pour InfiniBox : Cette déclaration de prise en charge mutuelle entre Red Hat et Infinidat pour les modules Ansible certifiés garantit aux utilisateurs finaux que ces modules fonctionneront comme attendu dans les environnements essentiels.

• Prise en charge de Veritas CloudPoint pour les baies InfiniBox : Les clients peuvent configurer le module d’extension CloudPoint intégré pour InfiniBox afin de repérer et de protéger les volumes InfiniBox à l’aide d’instantanés (snapshots) créés de façon native dans la baie de stockage.