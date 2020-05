Infinidat annonce des changements organisationnels stratégiques

mai 2020 par Marc Jacob

Moshe Yanai, fondateur et CEO d’Infinidat, devient Chief Technology Evangelist. Kariel Sandler, COO, et Nir Simon, CFO, dirigent désormais l’entreprise.

Cela permettra à Moshe Yanai de se consacrer totalement au développement de la vision stratégique de la société et de se concentrer sur les besoins présents et futurs des clients, comme il l’explique lui-même sur le blog d’Infinidat.

Kariel Sandler et Nir Simon, tous deux collaborateurs historiques et respectivement chez Infinidat depuis 9 ans et 5 ans, piloteront ensemble la gestion quotidienne de l’entreprise.

En moins de 6 ans sur le marché, Infinidat a déployé plus de 6 exaoctets - 6 millions de téraoctets - de stockage, et vendu plus d’un exaoctet de stockage au cours des 6 derniers mois seulement. Ce changement accélèrera la stratégie de la société pour maintenir son statut de premier fournisseur des solutions de stockage de données multi-pétaoctets à destination d’entreprises à travers le monde.

Dans un contexte de forte sollicitation des technologies d’Infinidat pour faire face à la crise liée au COVID-19, l’entreprise anticipe un avenir encore plus solide alors même que l’économie mondiale s’engage sur la voie de la reprise.