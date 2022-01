Inetum acquiert HLi Consulting en Tunisie et au Maroc

janvier 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre de son plan stratégique UPSCALE23, Inetum annonce l’acquisition de HLi Consulting en Tunisie et au Maroc, spécialiste de l’intégration de la solution CRM Dynamics en Afrique. Une opération significative sur le marché des solutions Microsoft. Présent dans 26 pays, le groupe Inetum intègre les meilleurs acteurs de l’écosystème digital pour consolider sa capacité d’intervention dans le conseil et l’intégration des solutions de gestion de la relation client, notamment CRM Dynamics, et permet à ses clients de tirer le meilleur du flow digital.

Inetum intègre les meilleurs acteurs de l’écosystème digital local afin de répondre aux besoins de ses clients, et proposer au marché des conseils en stratégie et management des systèmes d’information de qualité. L’acquisition de HLi Consulting va contribuer à la croissance quasi exponentielle des services Microsoft constituant un des piliers du plan stratégique UPSCALE23 d’Inetum.

HLi Consulting, leader dans l’intégration de la solution CRM Dynamics en Afrique HLi Consulting a su développer depuis plus de 18 ans une expertise technologique forte et étendue dans le conseil et l’intégration de solutions de gestion de la relation client, notamment la solution CRM Dynamics, en accompagnant ses clients issus de nombreux secteurs d’activité tels que les banques, les assurances, l’automobile, la pharmaceutique et l’éducation. Aujourd’hui, HLi Consulting en Tunisie et au Maroc est un acteur incontournable dans la mise en place des solutions digitales centrées sur la relation client en Afrique.

HLi Consulting a acquis une expertise métier et une forte connaissance des enjeux et des défis de la relation client. Cette approche garantit une stratégie à 360° pour un pilotage éclairé. Grâce à une mise en place progressive et séquencée, HLi Consulting permet d’améliorer l’expérience utilisateur tout en s’adaptant à des environnements hétérogènes.

Une nouvelle étape pour Inetum dans le cadre de son plan stratégique UPSCALE23

Inetum déploiera cette proposition de valeur complète et unique répondant à sa stratégie UPSCALE23 dans l’ensemble des pays où l’ESN est présente en Afrique. Avec l’acquisition de l’intégrateur leader en Afrique de la solution Dynamics 365, Inetum renforce ses capacités sur l’offre CRM de Microsoft pour accompagner les entreprises dans leurs performances commerciales, pour digitaliser leurs parcours client et fournir un meilleur service performant grâce à des outils de reporting avancés.

Inetum : une présence établie en Afrique

Inetum est implanté sur le continent africain depuis de nombreuses années dans six pays : Côté d’Ivoire, Angola, Sénégal, Cameroun, Maroc et Tunisie. Le capital humain de plus de 1 000 consultants permet à l’ESN de répondre aux besoins d’un large panel d’organisations dans tous les secteurs d’activités : Télécoms, Secteur Public, Industrie, Services financiers, Énergie, Retail, Transports.

En Afrique, le Groupe mène une stratégie inclusive et durable au cœur de son développement international, dans une logique de proximité. Continent en pleine croissance, le digital représente une chance pour son économie. L’organisation du concours Africa Digital Management Award (ADMA), ou encore l’ouverture du FabLab Inetum à Casablanca, sont des preuves de cet engagement.

Fondé en 2004, HLi Consulting en Tunisie et au Maroc est spécialiste de l’intégration de la solution CRM Dynamics en Afrique. Partenaire chez de nombreux grands comptes, HLi Consulting est un acteur global du conseil et de l’intégration de technologies innovantes en Tunisie, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, et a su développer depuis plus de 18 ans une expertise technologique et métier dans le conseil et l’intégration des solutions de la gestion de la relation client notamment la solution CRM Dynamics. Sa solution CRM de Microsoft (Dynamics 365) permet aux entreprises de renforcer leurs performances commerciales, de digitaliser leurs parcours client, de fournir un meilleur service performant et de développer leur notoriété locale et internationale avec des campagnes Marketing pertinentes.