Industrie énergétique : les opérations intelligentes assurent l’efficacité et la conformité

mai 2021 par Benoît Perriquet, VP Worldwide Global Accounts chez OpenText

Les récentes fluctuations des cours du pétrole et du gaz, auxquels s’ajoutent les défis entourant les conséquences de la pandémie de Covid-19, ont accéléré les discussions et la mise en œuvre de nouveaux modèles d’exploitation dans le secteur mondial de l’énergie.

Au plus haut de la crise sanitaire et tandis que l’incertitude atteignait son paroxysme, le secteur énergétique n’a cessé d’approvisionner des millions de clients tout en gérant la production et le risque opérationnel. Le personnel d’exploitation et de maintenance a dû s’adapter rapidement à un mode de travail différent, voire parfois totalement inédit, en raison de l’impossibilité de se rencontrer et de collaborer en chair et en os comme auparavant.

Les ouvriers d’exploitation et de maintenance, de même que les ingénieurs, se voyaient alors régulièrement demander de se rendre dans les centrales, tandis que des techniciens étaient chargés de procéder à des réparations vitales sur les infrastructures. La pandémie a contraint les fournisseurs d’électricité et les services publics à adopter la technologie et à valoriser les informations et les données pour garantir la satisfaction de la demande de production. Ils ont dû assurer un niveau maximal de sécurité et de conformité sur les installations au regard des différentes réglementations, ainsi que la sécurité du personnel et de la collectivité. Les technologies disponibles pour la protection des travailleurs, en réduisant le temps que ceux-ci doivent passer sur site ou au bureau, rendent les données et les informations essentielles pour les fournisseurs d’énergie. Néanmoins, face à la quantité de données disponibles dans les entreprises, il peut être difficile d’en tirer du sens et des indications exploitables, en particulier si des silos d’informations se sont créés au fil du temps.

Gagner en efficacité grâce aux opérations intelligentes

L’une des solutions pour répondre à ces préoccupations et gagner en efficacité consiste à adopter une approche reposant sur les opérations intelligentes. L’utilisation d’une plateforme de gestion de contenu d’entreprise (ECM) permet aux ingénieurs, aux responsables opérationnels, aux intervenants fonctionnels – dans le domaine juridique, des affaires d’entreprise, de la maintenance et du service client – d’être plus productifs. Les solutions ECM efficaces optimisent les processus en rendant les données plus accessibles aux professionnels, quelque soit leur lieu d’activité. Au moyen d’appareils IoT tels que des tablettes ou des smartphones, les ingénieurs terrain peuvent accéder à des contenus critiques via le cloud. Grâce à cette capacité d’accès, d’analyse et de mise à jour des informations en continu sur site, les données reçues ne risquent pas d’être obsolètes ou erronées. Sur le long terme, cela se traduira par des économies pour l’entreprise car les décisions de maintenance et de réparation seront motivées pas des informations obtenues en temps réel, plutôt que sur des données rétrospectives.

Une meilleure gestion des informations pour réduire le risque et renforcer la sécurité

L’accessibilité permanente des informations sur tous les sites aide également les entreprises à améliorer leur conformité car leurs équipes ont accès aux plus récents documents relatifs aux réglementations du secteur et de sécurité, ainsi qu’aux spécifications de l’entreprise, lorsqu’ils en ont besoin.

S’il est difficile de gouverner un système d’archives à l’échelle de l’entreprise, cela est néanmoins obligatoire pour toute société exploitante, quel que soit son secteur. Des contenus tels que les procédures opératoires standard (SOP), les réglementations, les plans techniques détaillés et la documentation de projet sont actualisés régulièrement. Ces documents jouent un rôle important en assurant la conformité et la sécurité de la conception et de l’exploitation des centrales ou des infrastructures (sur les réseaux de gaz, d’eau ou d’électricité). C’est ici que la mise en œuvre d’une approche axée sur les opérations intelligentes prend tout son sens. Si les ingénieurs ont accès à ces contenus et reçoivent des notifications de mise à jour, cela signifie qu’ils auront toujours sous les yeux la documentation la plus récente au regard des réglementations en vigueur de leur secteur.

Créer de la valeur ajoutée

L’utilisation d’un système ECM capable de transmettre en toute sécurité des SOP et des plans sur le téléphone d’un ingénieur le fera gagner en efficacité grâce à un accès instantané aux plus récentes mises à jour. Face aux avancées technologiques constantes, l’heure est venue pour les acteurs de l’industrie énergétique de faire évoluer leurs activités métiers essentielles et de mettre l’accent sur la gestion des risques.

La clé d’une plus grande efficacité pour ce secteur réside dans l’adoption d’une approche reposant sur les opérations intelligentes. Celle-ci permettra aux techniciens et ingénieurs d’embrasser au mieux les défis afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement, ce qui profitera à l’ensemble des équipes et aux clients. En l’absence d’un système efficace de gestion des informations, l’exécution de vastes projets d’ingénierie et l’exploitation d’actifs peuvent engendrer des risques majeurs en termes de cadrage, de calendrier, de coût et de non-conformité. L’ECM apporte aux fournisseurs d’énergie un avantage concurrentiel sur le marché, en leur permettant d’insuffler l’excellence opérationnelle dans chaque aspect de leur activité.