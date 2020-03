Indice de sécurité mobile Verizon : De nombreuses entreprises continuent à prendre des risques en sacrifiant leur sécurité

mars 2020 par Verizon

En effet, l’étude indique que 39 % des personnes interrogées affirment avoir été victimes d’un piratage lié à la sécurité mobile. 66 % des sociétés ayant souffert d’un piratage qualifient les conséquences comme « majeures » et 55 % les qualifient comme « durables ».

« Dans le monde actuel, la connectivité mobile est plus importante que jamais. Indépendamment de leur taille ou leur secteur, les entreprises recourent aux périphériques mobiles pour gérer leurs opérations quotidiennes. C’est pourquoi la sécurité mobile représente une priorité », indique Bryan Sartin, directeur exécutif des services de sécurité internationaux de Verizon. « Les types de périphériques, la diversité des applications et l’émergence des appareils IoT compliquent davantage la sécurité. Nous devons tous être prudents et consciencieux en matière de sécurité mobile pour notre propre protection comme celle de nos clients. »

Les attaques mobiles ne ciblent aucun secteur particulier. C’est pourquoi l’Indice de sécurité mobile Verizon 2020 propose des rapports verticaux complémentaires portant sur différents domaines clés : services financiers, soins de santé, fabrication, secteur public, distribution et PME. Le rapport aborde en outre l’importance de la sécurité mobile pour les technologies fondamentales telles que le cloud et l’IoT, ainsi que l’incidence de l’émergence de la 5G en termes de sécurité. Avec 80 % d’entreprises affirmant que le mobile constituera leur principal moyen d’accéder aux services cloud d’ici cinq ans, il est temps de privilégier la sécurité mobile.

La question évidente est la suivante : que doivent faire les sociétés ? Le rapport souligne que les utilisateurs, les applications, les périphériques et les réseaux sont les quatre principaux vecteurs des attaques mobiles. Il propose différents conseils permettant aux entreprises de se protéger contre les menaces de sécurité mobile en mettant en œuvre une stratégie où « la sécurité prime », en développant et appliquant des politiques, et en chiffrant les données transitant par les réseaux non sécurisés.

Synthèse de l’étude :

• Lorsqu’il leur a été demandé d’évaluer à quel point le mobile est crucial au bon fonctionnement de leur entreprise, cinq personnes sur six (83 %) ont répondu 8, 9 ou 10 (sur une échelle de 10).

• 43 % des entreprises ont sacrifié la sécurité, principalement pour une question de temps (62 %), de commodité (52 %) et d’objectifs de rentabilité (46 %).

• 20 % des entreprises ayant subi un piratage mobile ont mentionné un point d’accès Wi-Fi non sécurisé ou non autorisé.

• 31 % des personnes interrogées ont admis avoir souffert un piratage impliquant un appareil IoT.

• 84 % des sociétés ont indiqué recourir de manière croissante aux données stockées dans le cloud.

Les conclusions de l’Indice de sécurité mobile Verizon 2020 reposent sur un sondage mené auprès de plus de 850 professionnels chargés des achats, de la gestion et de la sécurisation des périphériques mobiles et IdO. L’étude fournit des renseignements uniques sur le panorama actuel des menaces mobiles ainsi que sur les mesures prises ou négligées par les entreprises pour protéger leurs données et leurs systèmes stratégiques. Outre l’analyse des experts Verizon, le rapport offre des informations et des données concrètes de sociétés de sécurité et de gestion de premier plan telles qu’Asavie, IBM, Lookout, MobileIron, NetMotion, Netskope, Symantec, VMWare et Wandera. Consultez l’Indice de sécurité mobile Verizon pour en savoir plus sur les solutions développées par Verizon pour répondre aux menaces de cybersécurité.