Indice Frost Radar™ de Frost & Sullivan : SentinelOne® donne le la dans le domaine de l’XDR

septembre 2023 par Marc Jacob

Selon Frost & Sullivan, SentinelOne. Dans son indice Frost Radar™ : Extended Detection and Response (XDR), 2023, le cabinet d’analystes qualifie SentinelOne comme le leader de l’indice de croissance XDR (détection et réponse étendues), devant Microsoft, Crowdstrike, Palo Alto Networks ainsi que tous les autres fournisseurs évalués.

« Avec Singularity XDR, alimenté par l’IA, SentinelOne continue d’innover. Cette solution aide considérablement les équipes de sécurité opérationnelle pour combattre leurs adversaires de plus en plus sophistiqués. Elle fournit workflow, détection et réponses automatisés, ainsi que de nombreuses intégrations technologiques au sein de la plateforme », a indiqué Lucas Ferreyra, Industry Analyst Cybersecurity Practice chez Frost & Sullivan. « Cette combinaison d’automatisation et de compétences humaines permet d’établir des relations solides et efficaces avec les clients. »

Plus de 70 fournisseurs dont le chiffre d’affaires supérieur à 1 million de dollars ont été évalués dans le cadre de ce classement. Frost & Sullivan a identifié, de manière indépendante, 17 leaders en fonction des capacités d’intégration de leur solution (en particulier l’intégration tierce et agnostique), de l’automatisation significative ainsi que de la détection et de la réponse aux menaces à plusieurs niveaux. Après les avoir comparés, le cabinet d’analystes a placé SentinelOne en première position sur l’indice de croissance et a également reconnu les forces de l’entreprise dans les domaines suivants :

● Innovation : Security DataLake de SentinelOne offre une plateforme de données unifiée qui résout certaines des difficultés les plus courantes en matière d’ingestion de données et d’interopérabilité des outils de sécurité. Grâce à Singularity Marketplace, les clients peuvent tirer parti d’intégrations en un clic. Ces dernières permettent d’ingérer des données tout en garantissant leur normalisation automatique selon le framework de cybersécurité OCSF (Open Cyber Security Framework), accélérant ainsi la détection, l’investigation et la réponse.

● Flexibilité : À travers ses solutions, SentinelOne offre une flexibilité maximale et couvre de nombreux cas d’utilisation. Par exemple, les clients peuvent utiliser SentinelOne comme fournisseur de sécurité pour les endpoints, le cloud et les identités. Ils peuvent aussi utiliser Singularity Platform alimentée par le Security Data Lake comme leur plateforme de sécurité principale. Par ailleurs, SentinelOne propose plusieurs niveaux de produits permettant aux clients de choisir les options dont ils ont besoin : notamment les options d’ingestion et de rétention des données à long terme, ainsi que des services supplémentaires, tels que MDR et DFIR.

● Intégrations : Avec Singularity Marketplace, SentinelOne permet aux clients de choisir rapidement parmi une large gamme d’intégrations. Cette grande bibliothèque d’intégrations étend les capacités de la plateforme, notamment par l’enrichissement des menaces, la collecte de données sur les menaces et la réponse.

● Partenariats : SentinelOne déploie Singularity XDR à travers un écosystème mondial de plus de 6 000 partenaires qui couvrent une grande partie du marché de la cybersécurité.