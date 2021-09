Index Dell Technologies 2021 : 62% des entreprises craignent que leurs mesures de protection des données existantes soient insuffisantes pour faire face aux cybermenaces

septembre 2021 par Dell Technologies

Les résultats de l’indice mondial de protection des données (GDPI) 2021 de Dell Technologies révèlent que les organisations sont confrontées à plusieurs défis en matière de protection des données, dus à la menace constante des ransomwares ainsi qu’à la consommation de technologies émergentes, telles que les applications cloud natives, les conteneurs Kubernetes et l’intelligence artificielle.

Selon une enquête récente d’IDC, plus d’un tiers des organisations dans le monde ont subi une attaque ou une violation de ransomwares qui a bloqué l’accès aux systèmes ou aux données au cours des 12 derniers mois[i]. Pour permettre de résoudre ces problèmes croissants, Dell Technologies annonce de nouveaux logiciels et services pour accélérer la disponibilité des données de sauvegarde des machines virtuelles, simplifier la gestion de grands ensembles de données et maintenir la continuité des activités tout en allégeant les contraintes liées aux opérations de cyber-récupération quotidiennes.

« Les attaques de ransomwares sont dévastatrices pour les particuliers et les entreprises et nous avons pleinement conscience que la tâche de protéger les données n’a jamais été aussi complexe », a déclaré Jeff Boudreau, président et directeur général, Infrastructure Solutions Group chez Dell Technologies. « En tant que fournisseur leader de matériel et de logiciels de protection des données, nous relevons ce défi croissant en accompagnant nos clients dans l’adoption d’une stratégie holistique de cybersécurité et de protection des données pour identifier les cyberattaques, s’en protéger, y répondre et s’en remettre. »

Les résultats de l’étude GDPI révèlent un état de complexité accru de la protection des données L’étude GDPI 2021 de Dell Technologies menée auprès de 1 000 décideurs informatiques au niveau mondial montre que les entreprises doivent faire face à une croissance continue des données et une complexité accrue en matière de protection de ces dernières. L’étude a révélé par ailleurs que les organisations gèrent 10 fois plus de données qu’il il y a cinq ans – de 1,45 pétaoctet en 2016 à 14,6 pétaoctets en 2021. De plus, 82 % des personnes interrogées craignent que les solutions actuelles de protection des données de leur entreprise ne soient pas en mesure de relever l’ensemble des nouveaux défis opérationnels. Ces préoccupations sont fondées ; plus de 30 % d’entre elles ont déclaré avoir perdu des données au cours de l’année écoulée et près de la moitié (45 %) ont connu des interruptions système non planifiées.

Les conclusions du GDPI mettent en exergue que :

• 62% craignent que leurs dispositifs actuels de protection des données soient insuffisants pour faire face aux menaces de logiciels malveillants et des ransomwares,

• 74 % conviennent qu’ils sont de plus en plus exposés à la perte de données due aux cybermenaces avec l’augmentation du nombre d’employés en télétravail.

• Plus des deux tiers (67 %) ne sont pas convaincus que toutes leurs données critiques puissent être récupérées en cas de cyberattaque ou de perte de données.

• 63% pensent que les technologies émergentes, telles que les applications cloud natives, les conteneurs Kubernetes, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, présentent un risque pour la protection des données

• En moyenne, le coût de la perte de données au cours des 12 derniers mois est presque quatre fois plus élevé pour les organisations recourant à plusieurs fournisseurs de protection des données en comparaison de celles faisant appel à un seul fournisseur.

Dell Technologies aide les organisations en proposant des solutions qui protègent les charges de travail traditionnelles et modernes avec une approche unique. Leader de la protection des données multi-cloud, Dell protège plus de sept exaoctets de données sur tous les principaux fournisseurs de cloud public.jii Grâce à une innovation constante, une ingénierie agile et une intégration étroite avec VMware et d’autres leaders de l’industrie, Dell reste le leader mondial dans le domaine des appliances et des logiciels de protection des données.iii Dell propose le portefeuille le plus complet du secteur en matière de cyber-résilience dans le Edge, les datacenters et les environnements multi-cloud, avec des solutions telles que Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery et Dell EMC PowerScale avec Superna Eyeglass Ransomware Defender.

Les nouvelles offres de logiciels et de services gérés incluent :

• Dell EMC PowerProtect Data Manager intègre Transparent Snapshots pour offrir aux organisations un moyen nouveau et unique de protéger leurs machines virtuelles (VM) VMware à grande échelle. En simplifiant et en automatisant les sauvegardes au niveau de l’image de la VM et avec moins d’infrastructure, Transparent Snapshots offre des sauvegardes jusqu’à cinq fois plus rapides et une réduction cinq fois plus grande de la latence des machines virtuelles iv. La solution aide également les organisations à garantir la disponibilité des données des machines virtuelles de manière plus efficace.

• Les dispositifs Dell EMC PowerProtect avec Smart Scale aident les organisations à gérer plusieurs dispositifs de protection des données à l’échelle de l’exaoctet, permettant à l’IT de prendre des décisions éclairées concernant leurs besoins en capacité mais aussi de suivre la croissance des données. Avec Smart Scale, les clients peuvent configurer plusieurs dispositifs en un seul pool, ce qui leur donne la possibilité de voir et de gérer de grands ensembles de données dans une seule entité jusqu’à 32 dispositifs PowerProtect et plus de trois exaoctets de capacité logique. Les organisations peuvent maximiser les ressources et réduire les coûts grâce à une surveillance proactive et à une gestion simplifiée des données de sauvegarde.

• Dell Technologies Managed Services pour la solution Cyber Recovery aide les organisations à mener des opérations cohérentes et à réduire les risques de pertes de données en demandant aux experts Dell de gérer les opérations quotidiennes de coffre-fort de cyber-récupération et de prendre en charge les activités de récupération. Ces services gérés s’appuient sur le portefeuille Dell de services de conseil, de déploiement et d’assistance en matière de cyber-récupération, aidant les clients à protéger et à gérer cette capacité critique.

Disponibilité

• Dell EMC PowerProtect Data Manager avec Transparent Snapshots sera disponible dans le monde entier ce trimestre sans frais supplémentaires pour les clients disposant de contrats de maintenance existants

• Les dispositifs Dell EMC PowerProtect avec Smart Scale sont en avant-première technologique aujourd’hui et devraient être globalement disponibles au 1er semestre 2022

• Dell Technologies Managed Services pour les solutions Cyber Recovery sont disponibles dans le monde entier dès aujourd’hui

À propos de l’étude Global Data Protection Index 2021 de Dell Technologies Désormais dans sa cinquième édition, Dell Technologies a mandaté Vanson Bourne pour l’Indice mondial de protection des données 2021. Entre février et avril 2021, 1 000 décideurs informatiques ont été interrogés dans 15 pays et 14 secteurs avec plus de 250 employés pour mieux comprendre leurs environnements de protection des données.

[i] Enquête IDC, Étude IDC sur les rançongiciels 2021 : Où vous êtes, ça compte !, août 2021. ii D’après une analyse interne de Dell, juin 2021 iii Surla base du chiffre d’affaires combiné du T1 2021 de Suivi trimestriel du dispositif de sauvegarde d’IDC, T1 2021 avec certains segments du logiciel de stockage dans le logiciel de stockage IDC WW et Cloud Services QView, T1 2021 iv PowerProtect Data Manager 19.9 avec des performances de sauvegarde de Transparent Snapshots et des performances de latence VM par rapport à PowerProtect Data Manager avec des performances de sauvegarde VADP et des performances de latence VM. Basé sur une analyse interne de Dell, août 2021.

