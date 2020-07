Ils rejoignent Hexatrust !

juillet 2020 par Marc Jacob

Éditeurs de solutions de cybersécurité, éditeurs et fournisseurs de Cloud de confiance (SaaS, PaaS, IaaS), prestataires de services, Hexatrust est ravi d’accueillir parmi ses membres : • DIGITEMIS • FORMIND • MAILINBLACK • SATELLIZ • WHALLER • YES WE HACK • YOGOSHA

« L’arrivée de 7 nouveaux membres permet au groupement de continuer à étendre le catalogue des solutions de confiance que nous souhaitons réunir avec les meilleures pépites, dans l’optique de présenter l’offre la plus complète et performante possible en matière de solutions souveraines pour les besoins de cybersécurité et de cloud de confiance des utilisateurs et des organisation » se félicite Jean-Noël de GALZAIN, Président d’HEXATRUST.

Le groupement Hexatrust compte aujourd’hui 57 sociétés (Start-Up, PME et ETI) à la pointe de leur domaine, qui compose le catalogue d’offre Hexatrust.

Une nouvelle équipe de représentants fraichement élue ! Ce lundi 29 Juin 2020 s’est déroulée l’Assemblée Générale d’Hexatrust, évènement au cours duquel fut élue la nouvelle équipe d’administrateurs de l’association.

Dont voici la nouvelle liste :

• ALAY-EDDINE Maxime, Président, CYBERWATCH

• AUGIER Servane, Directrice Générale Déléguée, OUTSCALE DURSO Luc, CEO, ATEMPO

• DE GALZAIN Jean-Noël, CEO, WALLIX

• DE LA RIVIERE Jacques, CEO, GATEWATCHER

• DE REMUR Edouard, Directeur, OODRIVE

• DE SAINT ALBIN Stéphane, Dirigeant, ROHDE & SCHWARZ

• DU BOULAY Charles, Président, CDC ARKHINEO

• D’URSO Luc, PDG ATEMPO-WOOXO

• FAIVRE Sébastien, CTO, BRAINWAVE

• FLAJOLIET Thierry, Président, TRANSFORMEO

• HERITIER Coralie, CEO, IDNOMIC (Groupe ATOS)

• ITEANU Olivier, Avocat, ITEANU AVOCATS

• LOTIGIER Georges, CEO, VADE SECURE

• MOREL Olivier, Directeur Général Adjoint, ILEX INTERNATIONAL

• OGER Pierre, Vice-Président, EGERIE

• PERROQUIN Olivier, Président, IN WEBO

• PELLEGRIN Julien, Directeur, KDDI France

• PIOTROWSKI Jean-Nicolas, Président, ITRUST

• RENOUIL Luc, Directeur stratégie et développement Défense et Sécurité, BERTIN

• TISSIER Guillaume, Président, CEIS

Ce lundi 29 Juin 2020 s’est également déroulé le Conseil d’Administration, évènement au cours duquel fut élue la nouvelle équipe du Bureau de l’association.

Dont voici la nouvelle liste :

Enfin, l’association HEXATRUST se félicite du renouvellement des missions de Jean-Noël de GALZAIN, PDG WALLIX Group au poste de Président, de Luc Renouil, Directeur stratégie et développement Défense et Sécurité de Bertin au poste de Trésorier, et enfin de Coralie Héritier, CEO d’IDNOMIC Groupe Atos au poste de Secrétaire Générale de l’association.

« A l’heure de la relance »

A l’heure de la Relance et depuis la signature du Contrat Stratégique de Filière Industries de Sécurité dans lequel Hexatrust et ses représentants sont très impliqués pour conduire les projets Cyber et IoT, Cloud de Confiance et Identité Numérique, nous essayons d’œuvrer à l’émergence d’une industrie souveraine dans les domaines du Numérique et de la Confiance.

« La nomination d’un Ministre de l’Industrie est en cela une bonne nouvelle, nous attendons désormais des annonces visant à positionner ces secteurs clés dans les priorités destinées à faire de la France une Terre de Cybersécurité et de numérique de Confiance » exprime le président de l’association, Jean-Noël de GALZAIN.

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/