Ilex International se dote d’un Channel Manageravec la nomination de Séverine Guinard

janvier 2020 par Marc Jacob

Ce poste a été confié à Séverine Guinard, qui aura pour mission de consolider et développer le réseau de partenaires Ilex International de façon à créer de nouvelles opportunités sur le marché. Elle sera l’interlocutrice privilégiée des partenaires intégrateurs et éditeurs et aura en charge la mobilisation de leurs équipes commerciales, produits et marketing pour les accompagner.

Le rôle de Séverine est donc central et illustre la volonté de l’éditeur de créer une réelle synergie avec son réseau d’intégrateurs. Avant de rejoindre Ilex International, Séverine Guinard a occupé différentes responsabilités commerciales et Channel au sein d’éditeurs et d’intégrateurs (Cyber Networks, BT, McAfee, etc.). Avec plus de 15 ans d’expérience dans la sécurité informatique, elle a toutes les cartes en main pour démultiplier la collaboration entre Ilex International et ses partenaires.