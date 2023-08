Île-de-France Nature, cible d’une attaque informatique

août 2023 par Île-de-France Nature

Dès la découverte de l’intrusion, des mesures de rétablissement des services ont été mises en œuvre. L’analyse des conséquences de cette attaque informatique est en cours. Il est établi que des données ont été cryptées et dérobées.

À ce jour, les principaux services perturbés sont rétablis. Les collaborateurs de l’Agence sont joignables par les voies habituelles.

Le site Internet d’Île-de-France Nature www.iledefrance-nature.fr n’a pas été ciblé par cette attaque et reste fonctionnel.

L’Agence a déposé une plainte et déclaré la fraude auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Île-de-France Nature reste mobilisée pour assurer le rétablissement complet des services.

À propos d’Île-de-France Nature

Forte de plus de 45 ans d’expérience, Île-de-France Nature protège le patrimoine naturel régional, le valorise et agit pour la renaturation en zone urbaine et l’accès à la nature pour tous

En déployant à l’échelle locale les stratégies environnementales de la Région, Île-de-France Nature :

– accompagne les collectivités, à travers un appui technique et financier, dans leurs projets de création, d’extension et de requalification d’espaces verts et de nature ;

– protège, aménage et ouvre au public les espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les secteurs les plus sensibles soumis à la pression urbaine et en accord avec les enjeux du territoire.

– crée des continuités vertes reliant les centres urbains aux grands espaces naturels régionaux ;

– soutient l’agriculture francilienne

Le but ? Préserver et favoriser la biodiversité, s’adapter au changement climatique et améliorer la qualité de vie des Franciliens.

Île-de-France Nature, Pour une nature partout et pour tous !