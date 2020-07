Il est où le numérique ?

juillet 2020 par Le Collectif PlayFrance PlayEurope PlayDigital

Le Collectif PlayFrance PlayEurope PlayDigital (www.playfrance.digital, www.playeurope.digital ) prend acte de la nomination de ce gouvernement et est abasourdi par le silence autour de la question du Digital & du Numérique. Où est il ? Où est passé le moteur principal du confinement qui a permis à nos enfants de rester en scolarité, à nos entreprises de continuer leur activité et à l’état de fonctionner ?

Alors que la crise devrait justement nous faire poser les bonnes questions de notre dépendance aux outils et services numériques non Européens, qui est l’interlocuteur qui va s’emparer de cette question ?

Au-delà des modalités (Ministre de plein exercice, secrétaire d’état ou CDO dans chaque ministère) c’est bien d’un manque de vision et d’interlocuteur dont nous constatons la carence. Carence qui ne peut être que favorable aux forces déjà en place à savoir les GAFAMs.

Rappelons que le Collectif s’est élevé le 9 avril dernier contre les réflexes devenus trop courants ces 20 dernières années d’avoir recours à des solutions extra-européennes, créant un déséquilibre économique profond entre l’Europe, les Etats-Unis et la Chine, une absence d’autonomie, et un risque sur l’exploitation des données. Et nous avons démontré par un travail de recensement et de mapping des acteurs (+300 à date), que ces entreprises françaises, startups, répondent à tous les besoins et sont en capacité de prendre le leadership européen. Il y a des solutions. Mais encore faut-t-il que la puissance publique se dote d’une voix et de plusieurs oreilles sur le sujet. Ce que nous réclamons avec force. Comment envisagez-vous la réussite économique, la protection des entreprises françaises, des citoyens français, et de leurs données sans leader du numérique au gouvernement ?

Le Collectif PlayFrance PlayEurope PlayDigital rassemble +300 professionnels du Numérique et a été initié par Alain Garnier (Jamespot), Pascal Gayat (Les Cas d'OR), Matthieu Hug (Tilkal), Raphael Richard (Neodia) et Antoine Duboscq (Wimi).