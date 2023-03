Ignition-Technology annonce son accord de distribution avec XM Cyber

mars 2023 par Marc Jacob

XM Cyber change la façon dont les entreprises abordent leur risque cyber. La plateforme d’XM Cyber fournit la perspective de l’attaquant en donnant une vue complète et continue des attaques et des expositions possibles sur un environnement hybride. L’idée est d’améliorer la visibilité de sa posture de sécurité et de combler de manière proactive les failles de sécurité permettant de compromettre des actifs stratégiques.

Elle permet aux entreprises de prioriser leurs remédiations sur des problèmes liés aux vulnérabilités exploitables, aux informations d’identification, aux mauvaises configurations, aux activités des utilisateurs, etc. En outre, il surveille en permanence les dispositifs de contrôle de sécurité pour valider que la cybersécurité et les outils informatiques sont bien configurés, opérationnels et fournissent la ligne de défense attendue.

Avec XM Cyber, les entreprises économisent du temps et de l’argent, tout en améliorant leur posture de sécurité globale, afin de réduire considérablement la probabilité de subir des cyberattaques coûteuses, qui peuvent entraîner une perte de revenus et une mauvaise réputation.

En tant que partenaire de distribution, Ignition-Technology fera la promotion d’XM Cyber en France et développera les relations avec de nouveaux partenaires afin de favoriser la croissance. Les partenaires auront accès à une assistance commerciale, technique et marketing étendue afin d’aider leurs clients à corriger leurs failles de sécurité de manière proactive.