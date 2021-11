Ignite 2021 : Palo Alto Networks dévoile les futurs enjeux de la sécurité

novembre 2021 par Palo Alto Networks

Devant un parterre de 26 000 participants venus assister à sa conférence Ignite 2021, le leader de la cybersécurité a dévoilé des solutions radicalement innovantes. Parmi elles, Prisma Cloud 3.0, la première plateforme intégrée capable de sécuriser l’ensemble du cycle de vie des applications, et le CASB (Cloud Access Security Broker) de nouvelle génération, qui marque un tournant en matière de sécurité du SaaS (Software as a Service), sur lequel les organisations s’appuient de plus en plus dans le cadre du travail hybride. Palo Alto Networks a également annoncé la spécialisation avancée Cortex eXtended Managed Detection and Response (XMDR), qui réunit le meilleur de sa solution innovante Cortex XDR 3.0 avec les offres de services gérés proposées par plus de 15 partenaires. De quoi consolider les opérations de sécurité des clients.

“Avec le passage massif au mode de travail hybride et l’adoption rapide du cloud, la façon dont le travail s’effectue a changé. Les applications de collaboration SaaS deviennent la clé d’un mode de travail hybride et productif, mais la sécurité du SaaS n’a pas rattrapé son retard. Avec l’introduction de notre CASB de nouvelle génération, nous sommes les premiers à reconnaître et à adopter ce changement - et à le résoudre », commente Lee Klarich, directeur des produits chez Palo Alto Networks. « Dans le même temps, alors que les applications sont de plus en plus développées et déployées dans le cloud, Prisma Cloud 3.0 sécurise désormais le cycle de vie complet des applications cloud. Prisma Cloud continue de faire avancer le secteur avec cette prochaine évolution de la sécurité du cloud.”

A l’occasion d’Ignite 2021, Palo Alto Networks a ainsi annoncé de nouvelles solutions de sécurité, l’évolution de ses programmes partenaires destinés à étoffer et renforcer la diversité des offres sur ses plates-formes ainsi que de nouveaux services liés à l’Unit 42, la structure de conseil en sécurité et de renseignements sur les menaces de Palo Alto Networks

Prisma Cloud 3.0 : une plateforme intégrée pour sécuriser l’intégralité du cycle de vie des applications

Première plate-forme de sécurité intégrée du secteur à prendre le virage du « shift-left », Prisma® Cloud 3.0 améliore considérablement la posture de sécurité de l’ensemble du cloud en réduisant les risques en runtime. Forte d’un portefeuille de clients qui compte déjà 77 % du classement Fortune 100, la plate-forme de protection des applications cloud-native (CNAPP) la plus complète du secteur propose désormais aux organisations une sécurité du code cloud. Cette offre additionnelle permet d’intégrer des protections cruciales dans le processus de développement, une sécurité sans agent pour compléter les protections existantes basées sur des agents, ainsi qu’une solution Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) pour Microsoft Azure. Voici le lien pour tout savoir sur Prisma Cloud 3.0.

Alors que le modèle SaaS est de plus en plus adopté, le CASB de nouvelle génération assure la sécurité des organisations

Aujourd’hui, Palo Alto Networks annonce le CASB de nouvelle génération. Une nouvelle étape franchie dans la sécurité SaaS, pour répondre à tous les besoins de l’environnement de travail hybride. Développé pour sécuriser les applications dans le cloud, et tout particulièrement les outils de collaboration modernes qui ne sont pas protégés par la sécurité héritée des systèmes SaaS, le CASB de nouvelle génération aide les organisations à fiabiliser l’adoption du mode SaaS. Pour cela, l’outil sécurise automatiquement les nouvelles applications, protège en temps réel les données sensibles et intercepte les menaces connues et inconnues au moyen d’outils de pointe conçus pour la détection et la prévention. Retrouvez de plus amples détails ici.

L’outil WildFire pour l’analyse avancée des malwares : disponible en tant qu’API autonome pour aider chacun à embrasser la nouvelle ère numérique sans risque

Pour répondre aux besoins de sécurité des organisations, dont les moyens d’interaction en ligne avec les clients sont en constante évolution, Palo Alto Networks a annoncé la mise à disposition de WildFire, son outil d’analyse des menaces basé sur le cloud, en tant que produit autonome. Cet outil en accès étendu, qui compte parmi les solutions d’analyse avancée des malwares les plus complètes du monde, est enrichi par des informations collectées en crowdsourcing auprès de plus de 80 000 clients. Ce qui permet aux organisations d’intégrer les capacités de WildFire à tout un éventail de cas d’utilisation. On pensera notamment à la sécurisation des portails en ligne, où les clients finaux interagissent de plus en plus avec les entreprises et les gouvernements, les empêchant ainsi de devenir des vecteurs de malwares. Retrouvez tous les détails de cette annonce ici.

La spécialisation avancée eXtended Managed Detection and Response (XMDR) met Cortex XDR à disposition d’un plus grand nombre de clients

Disponible à la demande pour Cortex XDR 3.0, la solution de détection et de réponse innovante de Palto Alto Networks, la nouvelle évolution de Cortex, XMDR, permet aux partenaires MSSP d’associer Cortex XDR à leurs services de sécurité gérés, le but étant d’aider les clients à rationaliser les opérations du SOC et à neutraliser rapidement les cybermenaces. La certification et la formation étant désormais intégrées aux nouveaux avantages que procure XDR 3.0, plus de 15 organisations ont déjà obtenu le statut de Spécialisation Cortex XMDR, parmi lesquelles CRITICALSTART, Orange Cyberdefense, PwC et Trustwave. Découvrez tous les détails de cette annonce ici.

Palo Alto Networks élargit son programme de partenaires d’intégration des technologies

Pour aider ses partenaires à favoriser l’adoption et l’intégration des solutions de pointe de Palo Alto Networks dans l’environnement des clients, l’entreprise a dévoilé des améliorations notables de son célèbre programme de partenaires de technologie. Ce programme, qui compte parmi les plus grands écosystèmes de sécurité du secteur, propose actuellement 900 intégrations pour la sécurité du réseau et du cloud, ainsi que les opérations de sécurité. Grâce aux améliorations présentées aujourd’hui, y compris pour l’automatisation et les interactions programmatiques, les partenaires sont mieux équipés, et les clients sont confortés dans le choix d’un écosystème dédié à l’intégration fluide et aux solutions de sécurité exhaustives. Pour tout savoir sur l’évolution du programme partenaires, rendez-vous ici.

L’Unit 42 renforce la réponse aux incidents cloud

Ces trois dernières années ont été marquées par une augmentation de 188 % des incidents cloud. Face à cette brusque montée, l’Unit 42 annonce un doublement de son activité de réponse aux incidents survenus dans le cloud (CIR). Le but est d’optimiser son approche à chaque étape du cycle de vie des incidents et par là même de garantir une résilience plus rapide des organisations touchées. Les équipes spécialisées dans l’investigation numérique du cloud et la réponse aux incidents (DFIR), composées d’experts du cloud, utilisent des produits de pointe pour la sécurité du cloud, tels que Cortex XDR, Cortex Xpanse et Prisma Cloud, en plus de nouvelles méthodes DFIR pensées pour les incidents du cloud dynamique. Ainsi équipées, elles sont en mesure d’identifier au plus tôt les vecteurs d’attaque, le niveau d’accès et les données exposées. Ces équipes fournissent par ailleurs des conseils experts relatifs aux mesures de remédiation et d’amélioration des protections, ce afin de garantir la maîtrise complète de chaque incident.