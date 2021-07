Identité Numérique Européenne : Talao annonce une solution pour les documents professionnels

juillet 2021 par Marc Jacob

Talao annonce la création d’une application de certificats professionnels visant à transformer la gestion des identités et des données pour les ressources humaines. Cette application est la première solution décentralisée « d’Identité Auto-Souveraine » (self sovereign identity ou SSI) construite sur la blockchain Tezos, dans le secteur des ressources humaines. Le portefeuille numérique créé par Talao permettra aux entreprises de produire des titres professionnels vérifiables et aux employés de stocker leur historique professionnel et autres données personnelles.

La solution de Talao suit les recommandations du cadre Européen d’Identité Auto-Souveraine (ESSIF) afin de se conformer aux futures lignes directrices définies par l’UE concernant l’identité numérique. Elle est basée sur le modèle d’identité auto-souveraine (SSI) et sur les normes du W3C pour les justificatifs vérifiables et l’identité décentralisée (DID).

Elle est alimentée par le SDK open source Spruce Credible, le premier portefeuille SSI à utiliser la blockchain Tezos comme registre pour ses identifiants (DID). Credible utilise une implémentation des “Presentation Request Specifications” du W3C, qui permet l’échange d’identifiants entre SSI.

Les cas d’usages du portefeuille de documents professionnels de Talao sont les suivants :

Les demandeurs d’emploi partagent leur CV sans avoir à effectuer une vérification de leurs compétences passées et valorisent leur profil en transformant leurs expériences professionnelles en attestations vérifiables.

Les entreprises réduisent la fraude aux CV et accélèrent le recrutement des meilleurs employés.

Les freelances qui rejoignent des plateformes de recrutement prouvent leur identité, compétences et références, permettant une intégration facilitée. Ces plateformes bénéficient d’une réduction des fraudes sans avoir à stocker des données sensibles sur les utilisateurs.

Les entreprises et les travailleurs bénéficient d’une authentification sans mot de passe, réduisant les risques de vol de données et de réutilisation de ces éléments dans un but de compromettre l’accès aux entreprises ou aux employés.

L’utilisation d’un portefeuille entièrement décentralisé basé sur une blockchain publique comme Tezos offre des avantages uniques. L’architecture blockchain donne aux utilisateurs un contrôle total sur leur identité, leurs données et leurs certificats professionnels qu’ils partagent avec des tiers. Le portefeuille fournit un historique des données partagées, totalement transparent, et permet aux utilisateurs de savoir qui a partagé quelles données et à quel moment.

L’application sera disponible le 15 septembre sur Google Play Store et Apple App Store.Le code complet sera publié sous la licence open source MIT.

Un accès bêta est disponible sur demande à l’adresse tezos-beta@talao.io pour les entreprises souhaitant expérimenter la blockchain dans un contexte RH et anticiper le déploiement du cadre européen sur l’identité numérique proposé par la Commission européenne.