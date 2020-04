ITrust sécurise gracieusement la société FEMSO pour protéger son savoir-faire et son kit de protection RESPIRE

avril 2020 par Marc Jacob

FEMSO, une société toulousaine spécialisée dans l’usinage de pièces prototypes, d’outillages, de pièces mécaniques petite, moyenne série et de pièces de rechange pour les secteurs aéronautique, automobile, électronique et nautique a eu l’idée de mettre son savoir-faire au bénéfice de la protection des soignants en inventant « les kit « Respire » : une visière en plastique polycarbonate transparente qui s’adapte sur tous types de casquettes ou visières de sport. Vendue à prix coûtant pour les personnels soignant, cette visière destinée aux services d’aide à la personne, aux forces publiques, à la grande distribution, aux services publics…a pour objectif de permettre de reprendre le travail en toute sécurité.

Pour protéger cette innovation enregistrée à l’INPI, les services de l’Etat ont fait appel à l’expertise de la société Itrust spécialisée dans les services et l’édition logicielle en cybersécurité.

Un appel auquel a répondu immédiatement ITrust en déployant gracieusement ses outils et ses équipes pour sécuriser l’ensemble des systèmes de données de FEMSO et éviter notamment tout cryptolocker qui pourrait mettre en danger la production de la société.

« Le Coronavirus a amplifié l’état de cyber guerre que nous vivons depuis plusieurs années. Les entreprises innovantes, et particulièrement dans le domaine de la santé, sont les plus visées à des fins parfois malheureusement simplement malveillantes mais aussi à des fins d’espionnage industriel » indique Jean-Nicolas Piotrowski, Président d’ITrust.

« Nous avons été très sensibles à la proposition d’ITrust dans la mesure où nous commencions à nous inquiéter fortement des risques de piratages et d’intrusion dans notre Système IT. Le fait de nous savoir sécurisés nous rassure et nous permet de nous concentrer sur la production de la visière Respire. Nos forces sont toutes alignées sur de nouvelles innovations comme la visière Cristal Respire et sur la montée en cadence de production : nous avons atteint le cap des 1000 visières produites par jour depuis le 7 avril. C’est un énorme travail réalisé par l’équipe que je remercie tous les jours » Gilles Verhelst, Gérant de FEMSO.

Pour rappel : Pendant cette période de fragilité et afin apporter la solidarité indispensable au maintien de conditions opérationnelles de l’informatique des entreprises touchées, les membres de l’association Hexatrust, à l’initiative d’ITrust, société toulousaine de services et d’édition de logiciels de cybersécurité, ont décidé de mettre à disposition gratuitement leurs solutions . Pour avoir accès aux outils et conseils gratuits : https://www.itrust.fr/accueil/kit-c...

A propos de FEMSO : Femso, est une société spécialisée dans l’usinage de pièces prototypes, d’outillages, de pièces mécaniques petite, moyenne série et de pièces de rechange pour les secteurs Aéronautique, Sport Automobile, Industrie Electronique , Construction Nautique et Machines Outils. C’est l’entité production industrielle de l’ensemble AC Factory, cabinet de conseil spécialisé en excellence industrielle. Créée en 1998, Femso Industrie fédère les compétences d’une équipe de 12 personnes .

FEMSO est située à Aucamville (31) dans un bâtiment récent de 1000m2 dont 600 m2 d’atelier, 300 m2 sont destinés à recevoir un atelier de montage et d’intégration de sous ensembles équipés. Femso travaille en 2 équipes dans les métiers l’usinage fraisage 3-4 axes. Certifiée ISO 9001 et EN 9100. www.femso.fr