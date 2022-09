ITrust et ITS Integra annoncent un partenariat

septembre 2022 par Marc Jacob

ITS Integra, opérateur et infogérant multi-Cloud ultra-sécurisé et ITrust éditeur majeur de solutions de cybersécurité souveraines s’unissent pour répondre aux enjeux de sécurité et de réglementation des établissements publics de santé, en proposant l’offre de SOC Citoyen à 1 euro par lit et par mois.

Cette nouvelle offre s’inscrit harmonieusement dans la trajectoire de collaboration entre ITS Integra et ITrust. Elle a été initiée par le lancement au printemps dernier d’un SOC managé 100% souverain et de haute qualité, nommé SOC Trust. En s’appuyant sur cette relation de partenariat, les deux entreprises comptent renforcer la sécurité informatique des établissements publics de santé. Ainsi, leur partenariat donne jour à une offre innovante de SOC optimal et complet, à un coût proportionnel à la taille de l’hôpital.

Une réponse simple et efficace aux enjeux de sécurité des hôpitaux

La sécurité des données de santé et des systèmes d’informations hospitaliers représentent un enjeu bien connu. Ces établissements font face à une multiplication des cyberattaques pouvant avoir des retombées très graves. Celles-ci sont matérialisées par des blocages du système d’information, le vol de données avec ou sans demandes de rançon et peuvent mettre en péril le parcours de soins des patients. Suite à cette hausse d’attaques informatiques, la demande en Cybersécurité ne cesse d’augmenter. Malgré une forte volonté des établissements publics de santé à se prémunir contre la cybercriminalité, un problème demeure. En effet, les clients sont rapidement dépassés par la complexité des offres en cyberprotection. D’où la nécessité, pour Jean-Nicolas Piotrowski PDG et fondateur de ITrust et Geoffroy de Lavenne, Directeur Général de ITS Integra, d’aller vers une simplification de ce type de solution. L’objectif est de protéger les hôpitaux de toutes tailles avec une offre simple et efficace.

Ensemble, les deux entreprises proposent un SOC complet à 1 euro par lit par mois. Les établissements publics de santé n’ont plus besoin d’investir dans des infrastructures lourdes, souvent surdimensionnées pour leurs besoins. Dorénavant, avec le SOC Citoyen, leur investissement en cybersécurité est proportionnel à leur taille et leurs besoins.

Le SOC Citoyen ou la conciliation des enjeux de sécurité et de conformité

L’offre de SOC Citoyen proposée par ITrust et ITS Integra, répond de manière optimale à l’ensemble des besoins et des exigences opérationnelles et réglementaires des GHT et hôpitaux en matière de cybersécurité. La solution est souveraine et s’adresse à l’ensemble des structures qui disposent d’un SI, quel qu’en soit sa nature. Elle permet de prévenir, détecter et remédier aux cybermenaces grâce à des technologies de pointe :

SIEM/XDR Reveelium intégrant plus de 2000 règles de détection et plus de 500 parseurs

UEBA Reveelium pour la détection des menaces avancées avec l’analyse comportementale par algorithmie

Threat Intelligence livrée par défaut avec une cinquantaine de sources de CERT/CSIRT et plus de 5 millions d’IOC

Moteur et éditeur de corrélation dynamique pour créer des scénarios de compromission y compris sur les approches métiers

Tableau de bord temps réel de Cybersécurité

SOAR de supervision pour prioriser les menaces avancées

Surveillance MDR 24/7

EDR en option